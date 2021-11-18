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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هاني شاكر: ابني حضر حفلة "ويجز" وأنا أعتبره ابني ..فيديو

هاني شاكر
هاني شاكر

قال الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية ، إن الفنان عمر كمال مغني وملحن لافتا إلي انه جلس معه هو وحسن شاكون بعد الإيقاف الأول بسبب أغنية " خمور وحشيش " وقمت بتقديم النصائح لهم .

واضاف هاني شاكر خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، أن النقابة ليس لها سلطة علي مطربين المهرجانات في أعمال اليوتيوب أو عمل حفلات خارج القاهرة ، مؤكدا أن الناس هي التي تساعدهم علي تقديم هذه الأغاني .

واوضح هاني شاكر ، أن ابني وزوجته حضروا حفلة "ويجز" ، مؤكدا انه علي اتصال شخصي بـ"ويجر " وهو شاب مثقف وانا اعتبره ابني ، مؤكدا أن الأغاني يجب أن تعبر عن عاداتنا وتقاليدنا والا يكون بها شيء خارج .

اليوتيوب الموسيقى المهرجانات هاني شاكر الفنان عمر كمال الفنان هاني شاكر حشيش حفلات الفنان هاني ابني وزوجته ويجر

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