حسين السيد: بن شرقي قالي لن ألعب في مصر إلا للزمالك

كشف حسين السيد نجم الزمالك السابق وعضو اللجنة التي تدير النادي حاليا، تطورات تجديد عقود اللاعبين قائلا: "الموسم الحالي لدينا 11 لاعبا تنتهى عقودهم في الصيف المقبل، ونسعى لوضع خطة لتجديد عقود الجميع على عدة مراحل".

وتابع السيد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية etc: "اللجنة التي تدير النادي حينما تخرج بتصريحات عن انهاء مفاوضات التجديد، تكون بالفعل انتهت، لا نحب التعامل مع الجماهير بالمسكنات، لذلك نريد أن تكون علاقتنا بالجماهير في درجة كبيرة من الشفافية".

وواصل: "لاعيبة النادي زملكاوية للغاية، والمفاوضات مع بعض اللاعبين لا تستغرق 48 ساعة، ورسالتى للجماهير اطمئنوا لن يلعب لاعب في الفريق لي نادي داخل مصر سوى للزمالك".

وواصل: "ضيق الوقت يحرمنا من الجلوس مع اشرف بن شرقي والتفاوض معه على التجديد، ومفاوضات عبد الله جمعة وإمام عاشور لم تستغرق نص ساعة".