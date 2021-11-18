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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوجستي بوش.. ساحر إسباني سيطر على كرة السلة المصرية.. وأصبح عقدة مرعي الأزلية

أوجستي بوش
أوجستي بوش

سطر الإسباني  أوجستي بوش المدير الفني لفريق سلة الأهلي أسمه بحروف من ذهب في تاريخ كرة السلة المصرية بعدما أثبت الساحر الاسباني أنه مدرب من نوع خاص وطراز فريد، خاصة بعدما نجح في تحقيق 5 بطولات في فترة قصيرة مع الأهلي والزمالك.

ودخل أوجستي مصر عن طريق بوابة الزمالك ليقود أبناء ميت عقبة الي الفوز ببطولة افريقيا وتحقيق لقب السوبر ليحول الفريق من متخبطا الي صائد بطولات في فترة قصيرة.

وتحول بعدا أوجستي الي تدريب الأهلي ليصنع الحدث نفسه مع المارد الأحمر بقيادته الي ثلاث بطولات في فترة قصيرة للغاية ليعلن عن نفسه ملكا لكرة السلة المصرية.

عقدة مرعي 

ونجح الإسباني أوجستي بوش، مدرب سلة الأهلي، في ترسيخ عقدته علي أحمد مرعي مدرب  الاتحاد السكندري بعدما حرمه من ثلاث بطولات متتالية مع فرق مختلقة.

وقاد أوجستي، الأهلي، للاحتفاظ بلقب دوري المرتبط للعام الثاني على التوالي، والسابع في تاريخ الفريق علي حساب الاتحاد السكندري ليدون الساحر الإسباني، فوزه السادس على مرعي، مقابل 4 هزائم فقط .

ومنذ شهر، نجح أوجستي في خطف لقب البطولة العربية، مع الأهلي، بالفوز على الاتحاد السكندري في نصف النهائي 78-73، علمًا بأن زعيم الثغر كان حامل لقب البطولة في آخر نسختين.

وحرم أوجستي، منذ عدة أشهر، مرعي من الاحتفاظ بلقب دوري السوبر، حينما قاد الزمالك للتتويج على حساب الاتحاد السكندري.

ومنذ ساعات قليلة، جدد الإسباني، العقدة ونجح في الفوز باللقب الثالث على حساب مرعي، بحصد لقب دوري المرتبط.

وكان مرعي قد هاجم الإسباني عقب تتويجه بلقب دوري السوبر، مؤكدًا أنه قاد الزمالك للفوز باللقب، بمساعدة كبيرة من المحترف والتر هودج.

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الساحر إيهاب أمين: عقدي مستمر مع الأهلي وهدفنا الفوز بكل البطولات

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أوجستي: الأهلي يستحق لقب دوري المرتبط

المواجهات العشر لأوجستي ضد مرعي:

1- فوز أوجستي مع الزمالك في ذهاب ربع نهائي دوري السوبر بنتيجة 87-86

2- فوز مرعي في لقاء العودة بربع نهائي دوري السوبر بنتيجة 83-74

3- فوز مرعي في أولى مباريات نهائي دوري السوبر بنتيجة 83-56

4- فوز أوجستي في ثاني مباريات نهائي دوري السوبر بنتيجة 80-70

5- فوز أوجستي في ثالث مباريات نهائي دوري السوبر بنتيجة 74-69

6- فوز مرعي في رابع مباريات نهائي دوري السوبر بنتيجة 81-79

7- فوز أوجستي في خامس مباريات نهائي دوري السوبر بنتيجة 84-80

8- فوز أوجستي مع الأهلي في نصف نهائي البطولة العربية بنتيجة 78-73

9- فوز مرعي في ذهاب نهائي دوري المرتبط بنتيجة 83-77

10- فوز أوجستي في لقاء العودة بنهائي دوري المرتبط بنتيجة 69-67

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