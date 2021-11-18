بكلمات رومانسية.. منى زكي تحتفل بعيد ميلاد أحمد حلمي

احتفلت الفنانة مني زكي بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد حلمي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت مني زكي صورة لأحمد حلمي عبر خاصيه “الاستوري”، وعلقت عليها كاتبة: “كل سنة وانت طيب يا ملكي، توأم روحي، وأكثر من ذلك، بحبك بلا نهاية”.

كان الفنان أحمد حلمي قد قرر أن يخوض السباق الرمضاني هذا العام من خلال عمل جديد يقدمه مع قناة إم بي سي، وتعاقد خلال الأيام الماضية على مسلسل درامي يبدأ تصويره في الفترة القادمة ليكون جاهزًا للعرض خلال الموسم الرمضاني 2022.

وكان حلمي يستعد لتصوير فيلمه الجديد "إكس"، والذي كان يستعد لتصويره ولكن توقف بسبب انشغاله في التحضير لمسلسله الجديد، الذي لم يستقر حتى الآن على اسمه.

ويستعد النجم أحمد حلمي لخوض السباق الرمضاني المقبل بعد غياب عن الدراما استمر لنحو 28 عامًا، منذ مسلسل "ناس ولاد ناس" عام ١٩٩٣، وتلاها ظهور خاص في الجزء الأول من مسلسل الجماعة، وظهور خاص في مسلسل "الاختيار 2" والذي كان ظهور بسيط ولكن أحدث ضجة كبيرة.