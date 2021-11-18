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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سعد الصغير يروج لحفله بموسم الرياض.. فيديو

سعد الصغير
سعد الصغير

روج الفنان سعد الصغير لحفله القادم بموسم الرياض، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

ونشر سعد الصغير فيديو له، وعلق عليه كاتبًا: “الي السعوديه #موسم_الرياض تحياتي من مصر الي السعوديه وكل الشكر والتحيه #المستشار_تركي_ال_الشيخ”.

 

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وتصدر الفنان سعد الصغير، مؤشرات البحث جوجل، وذلك بعد كشفه عن تفاصيل تبينه طفلين.

 

وأشاد الجمهور بتصرف سعد الصغير، من خلال التعليقات عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الأجتماعي.

 

روى الفنان سعد الصغير، تفاصيل تكفله برعاية طفلين عثر عليهما في أحد شوارع الإسكندرية ، أثناء تصويره بعض اللقطات.

 

قال سعد الصغير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة  التحرير" تقديم الإعلامية عزة مصطفى والمذاع عبر قناة "صدى البلد": “ كنت بعمل لايف في إسكندرية، وشاهدت طفلين نائمين على الرصيف، فصحتهم وأخدتهم البيت”، موضحا أن والدة الطفلين  متزوجة في القاهرة وقالتلهم مش عايزاكم، ووالدهم متزوج ومقيم بالإسكندرية ورفض إقامتهما معه.

 

كما أكد سعد الصغير أن الطفلين معه بالمنزل وسيتكلف بتوفير جميع مستلزمات الطفلين في حال إنتقالهما إلي دار رعاية، مضيفا:" هما خايفين ينتقلوا لملجأ أو أي مكان تاني ولو كملوا معايا في البيت مفيش مشكلة".

 

الفنان سعد الصغير سعد الصغير موسم الرياض الرياض المستشار تركي آل الشيخ

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