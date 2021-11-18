شهادة لقاح كورونا بـ 100 جنيه..تفاصيل ضبط ممرضة بحملة طرق الأبواب في أسيوط

أكد مصدر مسئول بمديرية الصحة بأسيوط أن الممرضة التي القي القبض عليها لإعطائها شهادة تطعيم كورونا لأحد المواطنين وحصولها على 100 جنيه كانت ضمن فريق حملة الطرق على الأبواب .

وأشار المصدر إلى أنه أثناء قيام الممرضة بعملها في حملة طرق الأبواب ذهبت إلى أحد المنازل لتطعيم أفراد المنزل بلقاح فيروس كورونا ولكن كان بالمنزل أحد الأشخاص يعاني من أمراض مزمنة طلب منها الحصول على الشهادة دون تطعيم حتى يستطيع الدخول مكان عمله وفي البداية رفضت الأمر ولكن بعد إلحاح هذا الشخص قامت الممرضة بإعطائه الشهادة وقام بإعطائها 100 جنيه والتي رفضت أخذها ولكن أصر أن يعطيها المبلغ فأخذته منه .

كانت وحدة مكافحة الفساد بمحافظة أسيوط وردت إليها معلومات عن قيام ممرضة ببيع شهادة لقاح كورونا دون حصول صاحبها على اللقاح مقابل الحصول على مبلغ 100 جنيه .

على الفور تم تشكيل فريق من مباحث قسم أول بالتنسيق مع مديرية الصحة وتم ضبط الممرضة وعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .