عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شهادة لقاح كورونا بـ 100 جنيه..تفاصيل ضبط ممرضة بحملة طرق الأبواب في أسيوط

صدى البلد

أكد مصدر مسئول بمديرية الصحة بأسيوط أن الممرضة التي القي القبض عليها لإعطائها شهادة تطعيم كورونا لأحد المواطنين وحصولها على 100 جنيه كانت ضمن فريق حملة الطرق على الأبواب .

 

وأشار المصدر إلى أنه أثناء قيام الممرضة بعملها في حملة طرق الأبواب ذهبت إلى أحد المنازل لتطعيم أفراد المنزل بلقاح فيروس كورونا ولكن كان بالمنزل أحد الأشخاص يعاني من أمراض مزمنة طلب منها الحصول على الشهادة دون تطعيم حتى يستطيع الدخول مكان عمله وفي البداية رفضت الأمر ولكن بعد إلحاح هذا الشخص قامت الممرضة بإعطائه الشهادة وقام بإعطائها 100 جنيه والتي رفضت أخذها ولكن أصر أن يعطيها المبلغ فأخذته منه .

فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط

محافظ أسيوط يعتمد عقود تقنين وضع يد على أراضي أملاك الدولة

 

كانت وحدة مكافحة الفساد بمحافظة أسيوط وردت إليها معلومات عن قيام ممرضة ببيع شهادة لقاح كورونا دون حصول صاحبها على اللقاح مقابل الحصول على مبلغ 100 جنيه .

 

على الفور تم تشكيل فريق من مباحث قسم أول بالتنسيق مع مديرية الصحة وتم ضبط الممرضة وعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

 

 

شهادات كورونا صحة أسيوط لقاح كورونا حملات طرق الأبواب ممرضة أسيوط

موضوعات متعلقة

مستشفيات جامعة أسيوط: 19 حالة خاضعة للعلاج من فيروس كورونا بالمستشفى الرئيسي

سفير الفاتيكان يزور دير السيدة العذراء مريم بالجنادلة في أسيوط

ترشيحاتنا

ضبط 9 أطنان لحوم فاسدة|عقوبات تصل إلى 7 سنوات سجنا لمرتكب الجريمة

مكتب حازم صلاح أبو إسماعيل.. زوج عائشة الشاطر يفضح الإخوان: سلكوا طريق العنف بعد 2013

لحل مشاكلها المالية.. المركزي يوجه البنوك بزيادة تمويل عمليات التشغيل للشركات والمصانع

حقيقة تدخل محمد صلاح في تشكيل منتخب مصر وطلبه حراسة خاصة..مدرب الفراعنة السابق يوضح

حياة كريمة.. 363 مليون جنيه تمويلا جديدا لـ مشروع البتلو القومى

شهادة لقاح كورونا بـ 100 جنيه..تفاصيل ضبط ممرضة بحملة طرق الأبواب في أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

جلسة تصوير بـ الملابس الداخلية.. صاحب مصنع يحاول اغتصاب موديل في الجيزة

مصرع وإصابة 12 فى حادث تصادم سيارتين بمطروح

تقارير.. أرسنال يفسخ عقد محمد النني في يناير.. واللاعب يقترب من جالاتا سراي

وفاة الإعلامية شيرين دويك مذيعة التلفزيون المصري

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

سيول جديدة.. التنمية المحلية تكشف استعداداتها للطقس السيئ

موجة جديدة.. طقس غير مستقر يومي السبت والأحد وأمطار غزيرة ورعدية بمعظم المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق التدريب البحرى الجوى "ميدوزا -11" بمشاركة مصر واليونان وقبرص والإمارات

المغرب... شاهد أحدث إطلالات الجلباب المغربي وكيف أصبح مناسب للجينز

البصارة .. أكلة فرعونية شهيرة تطهى بطرق عديدة | نوستالجيا

المغرب.. أفضل منتجات التجميل التي يجب تجربتها لبشرتك وشعرك وجسمك

فيديو

فيديو جراف.. روان بن حسن بروجر كويتية مثيرة للجدل.. ما قصتها

آخرهم حسن أبو الروس.. هاني شاكر يقرر منع مطربي المهرجانات من الغناء

قبل زواجها بأحمد عز.. تامر عبد المنعم يكشف تفاصيل ارتباطه بـ زينة

مفاجآت جديدة.. مصطفى فهمي يعترف بأخذ متعلقات طليقته من شقة الزوجية

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ