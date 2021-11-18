"تعليم النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن دمج ذوي الإعاقات البسيطة بالمدارس

أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن اللجنة في اجتماعها برئاسة الدكتور سامى هاشم، ناقشت طلب إحاطة بشأن دمج الطلاب ذوى الإعاقة البسيطة بالمدارس.

وأشار حسام المندوه، مقدم الطلب، أن الاجتماع كان بحضور الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، واللواء محمد درويش، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد عضو مجلس النواب، أهمية ذلك النوع من التعليم الذي يساعد بشكل كبير في دمج الطلاب ذوى الإعاقات البسيطة داخل المدارس.

واقترح حسام المندوه، إنشاء مدرسة تكون مستعدة لاستقبال حالات الإعاقات البسيطة مثل الاعاقات الحركية والفكرية البسيطة، مؤكدا أن دمج الطلاب في المدارس يساعدهم علة التكيف والاندماج في المجتمع.

وشهد الاجتماع، توافق على المقترح، حيث أبدى مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، استعداد الوزارة لبحث الأماكن المناسبة لإنشاء المدرسة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وفي ذات السياق، اقترح الدكتور حسام المندوه، استغلال جزء من مساحة تابعة لوزارة التضامن بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، لإنشاء تلك المدرسة الدامجة للطلاب ذوى الإعاقات البسيطة، وكذلك تستقبل الأطفال العاديين.