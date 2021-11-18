أستاذ موارد مائية يعدد مزايا مشروع مستقبل مصر الزراعي

قال على إسماعيل، أستاذ الموارد المائية، إن مشروع مستقبل مصر الزراعي دليل على الفكر الاستراتيجي الذي يستهدفه الرئيس السيسي لتوسيع الرقعة الزراعية في مصر.

وأضاف "علي إسماعيل" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى الفضائية، إن الرئيس السيسي وجه بضرورة استصلاح ما يقارب من 4 مليون فدان، متابعا: مشروع مستقبل مصر يتم في الصحراء الغربية وعلى مساحة نصف مليون فدان.



وأوضح أن مشروع مستقبل مصر يعد استكمالا لأكبر مشروع استصلاح الأراضي في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك لسد الفجوة الغذائية وتوفير احتياجات مصر من الغذاء.

وأشار إلى أن مشروع مستقبل مصر سيساهم في توفير فرص عمل وزيادة الدخل القومي، بالإضافة إلى أنه سيساهم في توفير العملة الصعبة داخل مصر من خلال الاستثمارات.