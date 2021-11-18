الأردن.. الحكم علي محامي بالسجن 5 سنوات لتزوير أوراق لصالح إسرائيلي

قضت الهيئة الثالثة المختصة بقضايا الفساد لدى محكمة بداية عمّان بالأردن بصفتها الجنائية حكمًا بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات بحق محام ارتكب جناية تزوير وكالة عامة غير قابلة للعزل نظّمها بمعرفته لصالح (شخص اسرائيلي) لبيع قطعة أرض في بيت لحم تبلغ مساحتها دونمين و240 م2 يملكها أردني من بلدة الفحيص.

وصدر القرار خلال الجلسة العلنية التي ترأسها الخميس القاضي أحمد العمري وعضوية القاضي مرزوق العموش وبحضور مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد القاضي محمود فريحات.

وبحسب قناة "المملكة " الاردنية فقد قال مصدر مسؤول في الهيئة، إنّ مجلس الهيئة الذي أحال القضية في وقت سابق إلى النيابة العامة كان أجرى خبرة فنية بواسطة أحد خبراء الخطوط على الوكالة حيث تبيّن أنها بخط ذلك المحامي وأنها مزوّرة.