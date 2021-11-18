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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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حمدي قوطة: تطوير المؤسسة الإعلامية للوفد بما يسهم في أداء دورها الوطني

المهندس حمدي قوطة
المهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا في حزب الوفد

قال المهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا في حزب الوفد ونائب رئيس مجلس الإدارة في جريدة الوفد إن منذ تكليفه بلجنة متابعة مؤسسة الوفد الصحفية في عام ٢٠١٩ بعد قرار تشكيل مجلس الإدارة وتم رصد ومتابعة عدة ملفات أهمها ملف تعظيم موارد ودراسة ميزانية الجريدة في كافة المناحي.

 

جاء ذلك خلال افتتاح المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ لتجديدات مؤسسة الوفد الإعلامية، بحضور عدد من قيادات وأعضاء حزب الوفد.

 

وأشار قوطة إلى أن بعد دراسة الخسائر التي وصلت إليها المؤسسة كانت هناك دراسات لتحقيق وتدفق الأرباح وضبط الوضع الإعلامي وهو ما حدث خلال الفترة الماضية ووضع ضوابط للوضع المالى وحل المشكلات وتفادي الخسائر من خلال حل مشكلات التوزيع والإعلانات وسداد المديونيات القديمة لصالح التأمينات والأهرام.

 

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد إلى أنه تم التعامل مع أزمة المعاشات بخطط وصرف مستحقاتهم، وحل أزمة بعض العاملين في الصحيفة الذين يطالبون بمستحقاتهم.

 

ولفت قوطة إلى إن البوابة الإلكترونية تعمل بانتظام بنسبة ١٠٠٪ وتحقق عائد وهي المستقبل ونحن نقوم بتطويرها وتحديثها بوسائل تقنية وتكنولوجية حديثة عبر التطبيقات الجديدة كراديو وقنوات إعلامية عبر فيسبوك ويوتيوب وتويتر وانستجرام وغيرها، لنطلقها مواكبة مع التطورات الحديثة الحاصلة في المجال الإعلامي.

 

وأوضح أنه كان هناك قرارا بتعيين ١٢١ صحفيا ولم يؤثر ذلك على الأمور المادية ولكن تم رفع الرواتب الصحفيين خاصة بعد خروج عدد كبير إلى سن المعاش، بالإضافة إلى تقنين الأوضاع في المؤسسة الإعلامية بما يسهم في أداء دورها الوطني.

جريدة الوفد مؤسسة الوفد الصحفية المستشار بهاء الدين ابو شقة رئيس الوفد البوابة الالكترونية

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