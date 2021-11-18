تفاصيل لقاء محافظ الإسماعيلية مع نجوم الدراويش قبل مواجهة الزمالك غدا

عقد محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمى بشارة اجتماعا مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي والجهاز الفني للدراويش بقيادة الأرجنتيني “خوان براون” بحضور أعضاء مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس يحيى الكومى.

الاجتماع شهد تواجد عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية على رأسهم النائب حماد موسي عضو مجلس الشيوخ وأمال رزق الله ومحمد طلبة عضوا مجلس النواب.

وجاءت زيارة محافظ الإسماعيلية لحث اللاعبين علي بذل قصارى الجهد والعرق والقتال داخل الملعب من أجل تحقيق الانتصارات اعتبارا من لقاء الزمالك وإسعاد الجماهير وإعادة الفريق لوضعه الطبيعي بجدول المسابقة.

طالب محافظ الإسماعيلية اللاعبين خلال الجلسة بعودة الفريق لطريقة لعبه المعروفة والممتعة للجماهير مع حصد نتائج جيدة والاستفاقة من سلسلة غياب الانتصارات خلال الجولات الثلاث الماضية تحت قيادة الجهاز الفنى الجديد.

وأكد المحافظ على ثقته الكاملة في قدرات هؤلاء اللاعبين لتعديل مسار النتائج لاسيما بعد عودة الحضور الجماهيرى بشكل تدريجي وهو ما يمثل عاملا تحفيزيا مضاعفا مقارنة بأندية الشركات وغير الجماهيرية.

من جانبهم وعد اللاعبون بتقديم أقصي ما لديهم في الملعب والتأكيد على أنه لا بديل من حصد الفوز والانتصارات في اللقاءات المقبلة فى ظل الدعم الكامل من مجلس الإدارة والمحافظ وأعضاء الهيئة البرلمانية.

وفي سياق متصل ، استقبل مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس يحيى الكومى المحافظ الذى قدم بدوره التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة فوزهم في انتخابات النادى الإسماعيلي ونجاحهم في نيل ثقة أعضاء الجمعية العمومية ، مؤكدا على ثقته في قدرات هذا المجلس في تحقيق طفرة بالنادى خلال فترة قصيرة.