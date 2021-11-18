مكافأة مالية للاعبي المقاولون العرب حال الفوز على الأهلي بالدوري.. تفاصيل

قرر مسؤولو نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، رصد مكافآت استثنائية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، حال نجاحهم في تحقيق الفوز على النادي الأهلي.



ويخوض أبناء ذئاب الجبل لقاء هام مع الأهلي، غدًا الجمعة، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وكشف محمد عادل فتحي المشرف العام على الفريق الأول لكر القدم أن مسؤولي النادي، اتخذوا قرارا بصرف مكافآت خاصة للاعبين قدرها 10 آلاف جنيه لكل لاعب، من أجل تحفيزهم على تحقيق الفوز على الفريق الأحمر، وذلك حتى يستطيع الفريق المنافسة على المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، جمعها من الفوز في مباراة واحدة وتعادل في مثلها وتعرض للهزيمة في أخرى.

ولعب المقاولون العرب ثلاث مباريات قبل مباراة الأهل ونجح أبناء ذئاب الجبل فى الفوز فى اللقاء الأول أمام ايسترن كومباني بهدف دون رد، قبل أن يتعرض الفريق للهزيمة الأول أمام إنبي بنتيجة 3-2، بعدها حقق الفريق التعادل أمام طلائع الجيش بنتيجة 1-1.