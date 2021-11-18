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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب سحب استمارات انتخابات اتحاد الطلاب في ألسن عين شمس

انتخابات اتحاد طلاب
انتخابات اتحاد طلاب ألسن عين شمس

انتظمت أعمال سحب استمارات الترشح لانتخابات إتحاد طلاب كلية الألسن بجامعة عين شمس، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني، رئيس الجامعة، أ.د.عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف أ.د.ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.


اجرت أ.د.سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس صباح اليوم يرافقها أ.د. ناصر عبد العال  وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية لمقر سحب استمارات التقدم لانتخابات اتحاد الطلاب بالكلية،  بهدف الاطمئنان على حسن سير عملية سحب الاستمارات و تواجد كافة الموظفين المختصين بإتمام عملية سحب و تقديم الاستمارات، وانضباط افراد الامن الإداري،  لتأمين العملية الانتخابية بسهولة، مع تطبيق مجموعة من التدابير الوقائية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد covid19.

 

و خلال جولتها التفقدية أكدت علي أن كلية الالسن تحرص علي دعم الأنشطة الطلابية بكل قوة،  مؤكدًة أن الحياة الجامعية لا تقتصر علي تحصيل العلوم فقط ؛ وإنما هي المكان الذي تتشكل فيه الشخصية و الوجدان للطلاب ،  لافته الي ان الأنشطة الطلابية جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية،  الذي من خلاله يستطيع الطالب مواجهة الحياة بشخصية متزنة قادرة علي مواجهة متطلبات الحياة بشكل افضل.

إقبال ملحوظ على الانتخابات الطلابية بحقوق عين شمس

و اشارت الي أن المشاركة في اجراء انتخابات اتحاد الطلاب يعد بمثابة التدريب العملي الفعلي الذي من خلاله يستطيع الطالب بعد تخرجه ان يصبح فرد فعال في المجتمع ؛يشارك في فعاليات الحياة السياسية و ممارسة حقوقه الانتخابية بكل شفافية.

 

يذكر أن الماراثون الانتخابي للاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس انطلق صباح اليوم تحت إشراف اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية برئاسة أ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و المشرف العام على انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة، وعضوية كل من أ.د. هشام الحريري وكيل كلية الزراعة لشؤون التعليم و الطلاب و أ.د. تامر راضي الأستاذ بكلية التجارة ومسؤول الاتصال بالجامعة و أ. محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم و الطلاب و  إبراهيم سعيد القائم بأعمال مدير عام المدن الجامعية و  محمد عبد المالك القائم بأعمال مدير عام الشؤون القانونية و الطالب مصطفى ريان بالفرقة الرابعة بكلية التجارة و الطالبة أمنية أشرف بالفرقة الثالثة كلية التجارة.
 

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