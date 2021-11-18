الانتهاء من إنشاء حديقة الأندلس بحي الكوثر بتكلفة 500 ألف جنيه

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن الانتهاء من أعمال إنشاء "حديقة الأندلس" بحي الكوثر، والمقامة على مساحة 1200 متر مربع، بتكلفة 500 ألف جنيه.

وذلك في إطار خطة محافظة سوهاج للتوسع في إنشاء الحدائق العامة والمساحات الخضراء، لخلق متنفس طبيعي للأهالي، وإضفاء مظهر حضاري يليق بمحافظة سوهاج.

وأوضح هلال زكي رئيس حي الكوثر في سوهاج أن أعمال إنشاء حديقة الأندلس شملت " المساحات الخضراء، وأعمال الإنارة والأرصفة، ودهان البردورات، وإنشاء برجولات خشبية، بالإضافة إلى زراعة أشجار الزينة.

ولفت إلى اهتمام الحي بتنفيذ توجيهات محافظ سوهاج بشأن التوسع في أعمال التشجير وزيادة المساحة الخضراء بالشوارع والميادين.