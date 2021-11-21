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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ومواصفات سيارات جيب موديلات 2021 في تونس | صور

أسعار ومواصفات سيارات
أسعار ومواصفات سيارات جيب موديلات 2021 في تونس

اكتسبت علامة جيب الأمريكية شهرة كبيرة داخل السوق التونسي للسيارات، بفضل  التصاميم القوية و المحركات الجبارة التى توفر أقصي طاقة ممكنة، لضمان أفضل أداء على الطريق، اعتماداً على منظومة الدفع الكلي للعجلات، وهو ما يظهر عبر سيارات جيب موديلات 2021.

 

1 ـ جيب جراند شيروكي

دعمت سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2021 بثلاث خيارات للمحركات، الأول V6 سعة 3600 سي سي، ينتج قوة  290 حصان، و348 نيوتن متر، و الثاني HEMI  V8 سعة 5700 سي سي، قادر على اخراج قوة قدرها 357 حصان، و529 نيوتن. متر، متصلين بناقل حركة أوتوماتيك بـ 8 سرعات، وتعمل بنظامي الدفع الثنائي و الرباعي .

تتوفر سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2021 يشاشة تاتش بقياس 10.1 بوصة، وأحدث نظام ترفيهي والذي يدعم آبل كاربلاي لاسلكي، وأندرويد أوتو، مع أجهزة قياس رقمية مقاس 10.3 بوصة قابلة للتعديل، ونظام رؤية ليلية وجنوط مقاس 18 او 20 بوصه، وكراسي جلد بنظام التدفئة، ونظام تعليق هوائي متكيف، بساعدها علي الطرق الوعرة ومساعد الحفاظ على المسار.

يبلغ سعر جيب جراند شيروكي موديل 2021 في تونس 170 الف دينار.

2 ـ جيب كومباس

تمتلك كومباس محرك سوبر 2400 سي سي، رباعي الأسطوانات، بسعة 2.4 لتر، يولد قوة 180 حصان، وعزم الدوران 237 نيوتن/متر، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي مزود بـ 9 سرعات، تبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كم / س، وتعمل بنظام الدفع الرباعي.

جهزت سيارة جيب كومباس موديل 2021 بحساسات أمامية وخلفية، عجلة القيادة من الجلد، مقاعد خلفية قابلة للطى، ضباب خلفي، مكيف أوتوماتيك، مصابيح أمامية أوتوماتيكية، مساحات للمصابيح الأمامية، عادم مزدوج، ومراقبة حالة السائق وكبح الطوارئ الأوتوماتيكي بخاصية رصد المشاة.

جاء سعر جيب كومباس موديل 2021 في تونس 140 الف دينار.

3 ـ جيب رانجلر

تأتي السيارة جيب رانجلر موديل 2021 بمحرك 4 سلندر، يعتمد على منظومة الدفع الكلي للعجلات، بسعة 2000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 285 حصان، و 400 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء.

تتوفر سيارة جيب رانجلر موديل 2021 بنظام ESP المضاد للانزلاق ، نظام التحكم في هبوط المنحدرات ، وسائد هوائية أمامية وجانبية ، بدء التشغيل بدون مفتاح ، عرض ضغط الإطارات ، مثبت السرعة ، حامل ISOFIX ، حساسات ركن أمامية و خلفية ، كاميرا خلفية مع شبكة ديناميكية ، مصابيح أمامية LED كاملة ، مصابيح ضباب ، مصابيح أمامية أوتوماتيكية ، مصابيح LED تعمل أثناء النهار.

تبدأ أسعار جيب رانجلر موديل 2021 في تونس من 160 ألف دينار.

4 ـ جيب رينيجيد

تحتوي جيب رينيجيد على محرك رباعي الأسطوانات متصل بشاحن توربيني، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 140 حصان، و 230 نيوتن/متر من عزم الدوران عند 1750 دورة في الدقيقة، و تستمد أوامر التسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من 6 سرعات.

جاءت السيارة بمنظومة الوسائد الهوائية، و مكابح مانعة للانغلاق ABS، مع برنامج التوزيع الالكتروني EBD، و نظام الثبات عن المنحدرات، و برنامج ERM الخاص بالتوازن، و نظام التنبيه عند مغادرة المسار، و برنامج متابعة النقاط العمياء، و مستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف، و كاميرا خلفية.

تبتدي أسعار جيب رينيجيد موديل 2021 في تونس من 103 ألف دينار.

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