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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرصد الأزهر يدين مقتل 47 شخصاً في هجمات متفرقة بالنيجر

مرصد الأزهر
مرصد الأزهر

أدان مرصد الأزهر مقتل 47 شخصاً في هجمات متفرقة بالنيجر خلال يومين وفق ما نقلته وكالة رويترز اليوم الخميس، في تصريح لرئيس بلدية "تيليا" بالنيجر أمس، حول اقتحام مسلحين لمعسكر للمدنيين في منطقة "تاهو" الريفية وتسببوا في مقتل 25 مدنيا وأضرموا النيران في أماكن متفرقة. 
 

كما نقلت وسائل إعلام دولية عن مصادر محلية خبر مقتل 22 شخصا وإصابة العشرات اليوم الخميس إثر هجوم استهدف مخيما للطوارق بمدينة "باكورات" غرب النيجر.


هذا ولم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها عن الهجوم.
 

في هذا السياق يتوجه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بالتعازي لأسر الأهالي الأبرياء، ويدعو إلى توجيه المزيد من الإهتمام بالاحتياطات الأمنية بالمناطق الريفية وخاصة الحدودية منها لأنها تُعد بيئة ملائمة لنشاط الجماعات الإرهابية المتطرفة، كما تمثل مكمناً تتخذ منها تلك الجماعات أوكارًا للتخفي.

 

وأشار المرصد في تقرير سابق أن هؤلاء الريفيين غالبا ما يكونوا فريسة سهلة للاستقطاب من قبل تلك الجماعات، إما للشعور بالتهميش، أو لقلة التوعية الفكرية، أو بسبب الفقر والحاجة في بعض الأحيان.

الأزهر مرصد الأزهر الجماعات الارهابية الإرهاب مكافحة التطرف

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