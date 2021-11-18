سمية درويش تتألق بحفلها في ساقية الصاوي

أحيت المطربة سمية درويش حفل غنائي على مسرح ساقية الصاوي.

وقدمت من خلاله عدد من اغانيها التي تفاعل معها الجمهور ومنها اعتبره قلب وراح وكشف حساب ومبقتش ملاك وبقيت بتوحشني كما قدمت اغنية اغنية عيني على العاشقين لكوكب الشرق ام كلثوم.

وطرحت مؤخرا المطربة سمية درويش اغنية الرجل الشرقي من الحان احمد البرازيلي وكلمات أحمد علاء الدين ، وتوزيع أسامة عبد الهادي، من إخراج نبيل مكاوى.

وتعمل سمية، الفترة الحالية على إعداد ألبومها الغنائي الجديد، حيث قررت طرحه بشكل مختلف عن المعتاد، وتتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين ويحمل عدد الأغاني المتنوعة.