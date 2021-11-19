داخل مطحن بالمنوفية.. ضبط 200 طن أقماح مستوردة مجهولة المصدر

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 200 طن أقماح مستوردة مستلزمات إنتاج ذات منشأ أجنبى بدون إفراج جمركى أو مستندات مجهولة المصدر – (50 طن دقيق فاخر منتج نهائى) مدون عليه علامات تجارية وهمية غير مسجلة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة مالك مطحن لطحن الغلال بمحافظة المنوفية .

