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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. فضل الإكثار من الصلاة على النبي.. وخكم المقصرين مع أبنائهم المرضى.. الإفتاء تجيب

النشرة الدينية
النشرة الدينية

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التى تهم المسلمين فى حياتهم اليومية، نستعرض أبرزها في النشرة الدينية.

 

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التى تهم المسلمين فى حياتهم اليومية، نستعرض أبرزها في النشرة الدينية.

 

ما فضل الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم .. سؤال نشرته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على الفيسبوك.

قال دار الإفتاء، إن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أقرب القربات وأعظم الطاعات، وكل إكثار في الصلاة عليه فهو قليل بالنسبة إلى عظيم حقه ورفيع مقامه عند ربه، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلاةً» رواه الترمذي.

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن فضل الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) عظيم وثوابها أعظم لا يعد ولا يحصى من الخيرات، لافتا إلى أن المواظبة عليها تريح القلب وتبث الطمأنينة في النفس وتذهب الهم والكرب.

 وأضاف وسام، خلال فيديو مسجل له على قناة اليوتيوب، أن بدء الإنسان يومه بالصلاة على النبي ييسر له العسير ويفتح له أبواب الخير والرزق ويضمن له التفاؤل وعدم اليأس، فليحرص كل إنسان على الصلاة على النبي صباح كل يوم ولو لعدة دقائق، مشيرا إلى أن المدة التي يقضيها العبد في الصلاة على الحبيب يكون فيها العبد خادما للحبيب النبي (صلى الله عليه وسلم)، فليواظب الجميع على ذلك.

حكم المقصرين مع أبنائهم خاصة إذا كان الابن مريضا وقعيدا ..الإفتاء تجيب

ما حكم المقصرين مع أبنائهم وخاصة إذا كان الابن مريضا وقعيدا .. سؤال ورد للدكتور محمود شلبي مين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

 

قال الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية  خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار: يقول الله تعالى "مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ" [ق:18] .. كما يقول تعالى "كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلا أَصْحَابَ الْيَمِينِ "... وفى سورة فاطر يقول "وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ" - الآية 18 وفى سورة النساء يقول تعالى "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ"

 

وأوضح أن الآباء مسئولون عن رعاية أبنائهم وكذلك الأبناء مطالبون ببر والديهم وكل إنسان مسئول عما يصدر منه من قول أو فعل.

 

وأضاف: على ذلك فكل إنسان عليه أن يقوم بالدور وعلى السائل أن يفعل ما طلبه الله منه وليس له علاقه إن كان الاب والام يبروه ام لا.

 

ويقول تعالى فى سورة فصلت " وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ "(34)

 

واختتم:"  اصبر واعلم أن الله يسجل على كل انسان مايفعله إن كان خيراً فخير وان كان شراً فشر .

سب وشتم شخص دون جهر .. فهل يأثم؟ .. دار الإفتاء تجيب

هل يحاسب العبد إذا سب او شتم  أحدا دون الجهر .. سؤال ورد للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

 

قال الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، إنه  جاء فى الحديث " إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَجَاوَزَ لِأُمَّتي عَمَّا حَدَّثَتْ به أَنْفُسَهَا، ما لَمْ تَعْمَلْ، أَوْ تَكَلَّمْ بهِ"فلا يحاسب الانسان الا على ما يفعله او تلفظ به فطالما ليس هناك تلفظ او أفعال فلا يحاسب عليه الإنسان.

 

وأضاف أمين الفتوى أنه  على الانسان ان يقطع ذلك الطريق على الشيطان الذى يوسوس له والذى يمكن ان تؤدى وسوسته يوماً الى التلفظ او فعل ما يغضب الله ويحاسب عليه فإذا ما غلبته تلك الوساوس فيستعيذ بالله من الشيطان ويصلى ويسلم على رسول الله.

هل يجوز الانفاق على أولادى من زكاة مالى لضيق يد زوجى ؟..دار الإفتاء تجيب

هل يجوز الإنفاق على أولادى من زكاة مالى لضيق يد زوجى .. سؤال ورد للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

 

قال  الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، إن الإنسان اذا وجبت عليه الزكاة فهناك أشخاص لايجب أن تخرج لهم منهم الاصول والفروع والأصول هم الاباء والامهات والفروع الأبناء والاحفاد ففى تلك الحالة لا لا تنفق الزوجة من نفسها فى البيت من زكاة المال .

وأكمل: وانما تستطيع  إعطاء الزوج إذا كان فقيراً  أى دخله ضعيف  أو ليس لديه دخل أو من الغارمين فتعطية الزوجة المال وتملكه له اياه بنيتها وتكون النية محلها القلب

 

فضل الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسل حكم المقصرين مع أبنائهم خاصة إذا كان الابن مريضا وقعيدا الإفتاء تجيب سب وشتم شخص دون جهر فهل يأثم هل يجوز الإنفاق على أولادى من زكاة مالى لضيق يد زوجى الزكاة

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