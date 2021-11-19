رسميا.. كيم كارداشيان تواعد بيت ديفيدسون بعد انفصالها عن كاني ويست

بعد فترة طويلة من الشائعات حول طبيعة علاقتهما، أعلن رسميا ارتباط نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بالممثل الكوميدي بيت ديفيدسون، بعد عدة مقابلات ودية بينهما في نيويورك ولوس أنجلوس.

وأكد موقع Page Six المختص بأخبار المشاهير في هوليوود على أن الثنائي تربطهما علاقة جادة حاليا، بعد فترة من التوقعات والشائعات منذ لقائهما في حلقة كيم كادراشيان في برنامجه الكوميدي الشهير SNL .

كيم كادراشيان التي تبلغ من العمر 41 عاما ظهرت في صورة مع عائلتها وبيت ديفيدسون الذي يبلغ من العمر 28 عاما، وهو يرتدي ملابس مشابهة لها في منزل أسرتها.

انتشرت عدة صور لسيدة الأعمال الأمريكية الشهيرة كيم كارداشيان وهي تقضي وقتا طويلا مع الممثل الكوميدي الشاب، ولم يعلق ممثليهما على الأخبار المتداولة عنهما.

في أكتوبر الماضي، ظهرت كيم كارداشيان في أشهر برنامج كوميدي أمريكي، وقدمت عددا من الفقرات الترفيهية، من بينها مشهد علاء الدين والأميرة ياسمين الرومانسي برفقة نجم البرنامج بيت ديفيدسون.

ورغم أن البداية كانت عملية، إلا أن صورة جديدة انتشرت لكيم كارداشيان مع نجم SNL كانت صادمة لكثير من محبيهما، بعدما قضا سويا يوم الجمعة الماضي في نزهة بإحدى مدن الملاهي الترفيهية.

احتفلت كيم كارداشيان مع بيت ديفيدسون بالهالويين على طريقتهما في مدينة الملاهي المرعبة، برفقة شقيقتها كورتني وصديقها ترافيس باركر وأصدقاء آخرين لهم.

وأثناء ارتياد إحدى الألعاب، التقطت كاميرات المراقبة صورة لكيم وبيت وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض ما أثار التساؤلات حول علاقتهما.

قال مصدر مقرب من عائلة كارداشيان، إن كيم وبيت تربطهما علاقة صداقة كبيرة، وهم يخرجون سويا للترفيه وقضاء الوقت فقط.

يأتي ذلك في ظل محاولات كاني ويست طليق كيم كارداشيان عودتهما سويا مرة أخرى في الوقت الذي تصر فيه هي على أن تربطهما علاقة ودية من أجل أطفالهما الأربعة والأعمال التجارية المشتركة بينهما.

انفصال بيت ديفيدسون وفيبي دينيفور

انفصل الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون عن حبيبته الممثلة الإنجليزية الشابة فيبي دينيفور بعد أشهر من ظهورهما العلني سويا والإعلان غير المباشر عن قصة حبهما في أغسطس الماضي.

وأكدت مصادر لمجلة بيبول أن الثنائي الشهير منفصلين حاليا، ويتواجد كل منهما في مكان تصوير أعماله بعيد عن الآخر.