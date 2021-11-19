جاسر منير : سعداء بعودة الجماهير للملاعب مرة أخرى .. وجمهور الاتحاد يشجع فريقه فقط ولا يفتعل أزمات

تحدث جاسر منير المدير التنفيذي للاتحاد السكندري، حول عودة الجماهير مرة أخرى للمدرجات .

وقال جاسر في تصريحات مع محمد شبانة ببرنامجه "بوكس تو بوكس" المذاع عبر فضائية "etc" : نحن سعداء بعودة الجماهير مرة أخرى للمدرجات ، وجماهير الاتحاد السكندري تحب الكرة وتذهب لتشجيع الفريق فقط ، لا يقوموا بعمل مشاكل أو افتعال أي ازمات اطلاقا .



وتابع : شركة تذكرتي بالتعاون مع رابطة الانديه تقدم افضل نموذج وتنسيق لدخول الجماهير إلى المدرجات ، ونتمنى زيادة الاعداد في الجولات القادمة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف : نادي الاتحاد السكندري شهد كفرة إنشائية وتطوير كبير خلال الفترة الماضية والقادم افضل.