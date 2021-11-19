ياسر ريان: رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر.. وأخطأ بالرحيل عن الأهلى

قال ياسر ريان نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز هو أفضل لاعب في مصر في الوقت الراهن، موضحا أن اللاعب أخطأ بالرحيل عن الأهلى.



وأضاف ياسر ريان في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس"، على فضائية etc، مع الإعلامي محمد شبانة: "لا أعتقد أن الأهلى يمكن أن يفكر في يوم من الأيام في عودة رمضان صبحي، ولا أعلم الدوافع التي أجبرت اللاعب على هذا القرار، لكن المؤكد أنه أكثر قرار خاطئ أخذه في حياته الكروية".

ياسر ريان: لا أنصح نجلي في كرة القدم وأمارس دوري كأب فقط

أكد ياسر ريان نجم الأهلي السابق، أن نجله أحمد ريان لعب ماتشات دولية صعبة مع المنتخب الأولمبي ولا يخشى عليه من المباريات الحاسمة.

وقال ريان: "نجلي فضل الاحتراف عن الجلوس على دكة البدلاء بعد الحديث مع موسيماني المدير الفني للأهلي الذي أكد له عدم مشاركته بصفة مستمرة، لذلك اختار الاحتراف من أجل المشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو وشخصيته تريد اللعب والمشاركة طوال الوقت".



وأضاف أنه لم يتوجه بنصائح لنجله في كرة القدم ويمارس دوره كأب وتقتصر النصائح فقط على نظام النوم والنظام الغذائي له .