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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

من إرشاد سياحي لبيع الوافل.. محمد شاب يكافح لتحقيق حلمه.. فيديو

صدى البلد

رصدت عدسة صدى البلد بالبث المباشر قصة شاب مكافح، يبيع “الوافل” على عربة متنقلة في الطريق، محاولة منه في الحصول على الرزق الحلال وتوفير مصدر دخل يكفي مصاريفه ونفقات أسرته.

محمد شاب مكافح في العشرينات من عمره، يدرس في العام الثاني من كلية الإرشاد السياحي، وحرص محمد على العمل في العديد من المجالات المختلفة بحثًا منه على لقمة الحلال من أجل الصرف علي دراسته وأسرته.

وتحدث محمد إلى عدسة “صدى البلد”، قائلًا أنه كان يعمل علي عربه الوافل مع صديق له في الماضي، ولكن قرر محمد أن يأخذ المشروع بمفرده، وبالفعل قام بشراءه من صديقه ليصبح محمد المسئول الوحيد عن عربه الوافل.

ووصف محمد روتين يومه الذي يتبعه كل يوم بين الجامعة وعمله على عربه الوافل، وقال محمد أنه يحاول أن يوفق بين كل من دراسته وعمله حتى لا يتأثر أي منهما في حياته، فيذهب محمد صباحًا الي الكلية ليقف اخر النهار علي عربه الوافل حتي الساعة 12 من منتصف الليل.

وأوضح محمد أنه يقدم الوافل مع نكهات متعددة، ومنها: الكريمة والشيكولاته والفاكهة والكراميل وغيرها من النكهات الأخري المفضلة لمحبي الوافل، وعقب محمد أن الوافل يأخد من 4 إلي 5 دقائق حتي يتم تسويته داخل الماكينة المخصصة لصناعة الوافل.

وحرص محمد علي دعم الشباب، وتوجيه نصائح لهم بعدم انتظار العمل أو الفرصة، فيجب أن يعتمدوا علي أنفسهم ويفتحوا لهم مشاريع صغيرة على عربة متنقلة، حتي يتوفر لهم فرصة أفضل للعمل فيها.

ويحلم محمد بأن ينتهي من دراسته ويوفق في عمله كبائع للوافل علي عربة متنقلة، وعند إنتهاء الدراسة سوف يبحث عن عمل في مجال دراسته للإرشاد السياحي.

شاب مكافح قصة شاب مكافح الوافل بيع الوافل عربة متنقلة

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