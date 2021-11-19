تحركات مشبوهة بمطار صنعاء.. التحالف ينفذ عمليات استهداف موسعة لإيران

أفاد تحالف دعم الشرعية باليمن، باعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق لاستهداف المدنيين بجازان، في ساعات متأخرة من أمس الخميس.

وقال التحالف إنه رصد نشاطاً وتحركات مشبوهة لأعمال عدائية من مطار صنعاء الدولي.

ولفت التحالف إلى أن مطار صنعاء تحول لثكنة عسكرية لإطلاق الأعمال العدائية العابرة للحدود.

وفي وقت سابق، الخميس، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذه 35 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيا الحوثيين في مأرب والجوف خلال 24 ساعة.

وأضاف أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 24 آلية عسكرية، بينما الخسائر البشرية في صفوف الحوثيين تجاوزت مقتل 200 إرهابي.

وأكد التحالف وقوع 27 ألف قتيل من الميليشيا الإرهابية بمعركة مأرب، مضيفاً: "وعليهم تحمل المزيد من الخسائر

وكانت مصادر تابعة لـ "العربية" و"الحدث" أفادت بأن تحالف دعم الشرعية في اليمن نفذ ليل الأربعاء، ضربات جوية استهدفت مخازن وورشاً لميليشيا الحوثي في صنعاء، موضحةً أن ضربات التحالف استهدفت قاعدة الديلمي الجوية ما أسفر عن انفجارات عنيفة.

كما أفادت بأن التحالف استهدف بضربة جوية موقعاً سرياً في صنعاء يستخدمه خبراء من الحرس الثوري الإيراني وميليشيا حزب الله.