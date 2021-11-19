التنين الخرافي.. رجل صيني ينفث النار من فمه

عرضت قناة " العربية" تقريراً بعنوان" عجوز صيني يظهر وهو "ينفث النار من فمه" كأنه مخلوق التنين الخرافي".



وفقاً للتقرير، ظهر عجوز صيني ينفث النار من فمه وكأنه تنين أسطوري ومشاهد لا تكاد تصدق لمعلم كوفغ فو صيني ويدعي ليوفاى بعمر 55 عاما، في مشاهد كانت ملتقطة من عام 2014 و مازالت تثير دهشة الكثيرين.

وظهر ليو في خدعة محكمة وكأنه ينفث النار من فمه مستعيناً بنشارة الخشب دون أن يشعلها بولاعة أو عود ثقاب .

وأكد التقرير، أنه عمل الفنان ليو في شوارع في منطقة ميانيانغ ، ولا تزال مقاطعه تنتشر عبر مواقع التواصل وسط دهشة متابعين محاولين إيجاد تفسير يكشف خدعته هذه.