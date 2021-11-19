عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

ينقل التليفزيون المصرية، شعائر صلاة الجمعة، من الجامع الأزهر الشريف. 

سكن ومودة

أكد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف أن استقرار الأسرة سبيل لاستقرار المجتمع والوطن والدولة ، وأن الأسرة المستقرة أحد أهم دعائم الدولة المستقرة. 

وفي إطار مبادرة سكن ومودة التي أطلقتها وزارة الأوقاف والتي تهدف إلى التثقيف العام بأهمية الاستقرار الأسري، وبث روح السكن والمودة بين أفرادها جميعًا ، أعلنت وزارة الأوقاف أن موضوع خطبة الجمعة القادمة 19 نوفمبر ٢٠٢١م بعنوان: "الأسرة سكن ومودة" .

 

صرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأن النص المقدس شيء والفكر البشري شيء آخر ، ولا يجوز إنزال أحدهما منزلة الآخر ، فإنزال المقدس منزلة الفكر البشري جناية على الدين وعلى النص المقدس ، وإنزال اجتهادات العلماء والفقهاء والمفكرين والكتاب منزلة النص المقدس سبيل الجمود والتحجر والخروج عن طريق الجادة. 
      

وأضاف وزير الأوقاف، في بيان له، أنه مع أن عالمنا المعاصر يموج بثقافات متعددة ، ما بين مدارس فكرية وعلمية وفلسفية كلها تثري حياتنا الواقعية ، فإن من أصيبوا بالجمود الفكري يقفون عند مراحل محددة من الفكر البشري لا يتجاوزونها ، وينحازون لكل قديم لمجرد قدمه فحسب ، حتى في الفكر والأدب والإبداع ، فهم يُؤْثرون كل قديم على كل حديث ، على شاكلة ما رواه ابن قتيبة وغيره من أن أحد الشعراء أنشد الأصمعي أبياتًا ، فقال له الأصمعي: إن هذا لهو الديباج الخسرواني ؛ أي : الشعر الجيد الذي يمتدح ويشاد به ، ثم استرسل الأصمعي: لمن تنشدني ؛ فأجاب الشاعر : بأنهما من شعره أنشدهما لليلته ، وهنا غيّر الأصمعي رأيه على الفور ، قائلًا : إن أثر التكلف عليهما لبيّن واضح ، وما ذاك إلا لعصبيته للقديم دون سواه بغض النظر عن الجودة أو عدمها. 
      
وتابع: وهو ما تصدى له كثير من علمائنا كُتَّابًا ومفكرين وفلاسفة بالنقد والتفنيد ، مؤكدين أن الله (عز وجل) لم يؤثــر بالعلـم ، ولا بالفقه ، ولا بالاجتهاد ، ولا بالشعـر ، ولا بالإبداع قومًا دون قوم أو زمانًا دون زمان ، أو مكانًا دون مكانٍ ، ولذا فإنهم لا يقدمون القديم لمجرد قدمه ، ولا يبخسون الحديث أو المعاصر حقه لمجرد حداثته أو معاصرته ، إنما الميزان عندهم منطقي موضوعي ، وهو ألا ننظر إلى من قال وإنما إلى ما قال ، فالحكم على العمل لا على صاحبه ، وعلى النص لا على القائل ، وعلى الإبداع لا على المبـدع ، ولكل جواد كبـوة ، ولكل عالـم زلة ، ولكل مبـدع سقطـة أو هفوة ، والكمـال لله وحده ، والعصمة لأنبيائه ورسله . 
      

وفي المقابل ثمة فريق آخر أسرف في حداثته وإطلاق العنان للعقل البشري حتى ذهب إلى رفع القداسة عن المقدس ، وإنزال النصوص المقدسة منزلة النصوص البشرية القابلة للنقد والتفنيد . 
      

ويذهب البعض - وبخاصة في الجماعات المتطرفة - إلى إنزال شيوخهم وأمرائهم ومرشديهم منزلة القرآن الكريم أو أشد منزلة جهلًا وحمقًـا ، فأكثر شباب الجماعات المتطرفة يجعلون كلام مرشدهم فوق كل اعتبار ، وهو المقدس الذي لا يرد ، ولا مجال للتفكير أو إعمال العقل فيه ، على أن أحدهم قد يجادلك في فهمك للنص القرآني إن تناقض مع شيء من كلام شيخه أو مما دُسَّ له عبر كتبهم ومحاضراتهم وتفسيراتهم وتأويلاتهم ، ولا يسمح لك أن تناقضه أو تناقشه في كلام شيخه المقدس لديه ، فقضية تأليه البشــر أو تقديسهم ، أو رفعهم إلى درجة المهـديين المنتظرين عند هؤلاء المتطرفين أمر في غاية الخطــورة على التفكير المنطقي السليم .
      
وفرق وزير الأوقاف، بين إنزال الناس منازلهم وإكرام العلماء وبين تقديس البشـر أو محاولة تقديسهم أو إضفاء هالة من التقديس عليهم ، تُصَوِّرُ نقد كلامهم على أنه نقد للإسلام وطعن في فهم صحيح الكتاب والسنة ، مع أن كل البشر بعد المعصوم (صلى الله عليه وسلم) يؤخذ منهم ويرد عليهم في ضوء أدب الحوار ومراعاة أصوله ؛ ولذا نؤكد دائمًا أن مؤسساتنا الدينية ليست مؤسسات كهنوتية ولا ينبغي أن تكون أو تقترب من ذلك ، كما أنها ليست محاكم تفتيش ، فمهمتها البيان لا الحساب .
      

وأكد وزير الأوقاف، على حاجتنا إلى مزيد من إعمال العقل في فهم النص في ضوء معطيات الواقع والحفاظ على ثوابت الشرع الشريف ، وإلى مزيد من الاهتمام بالأبعاد الثقافية المختلفة ، والتوازن في حياتنا بين دراسة العلوم التطبيقية والبحثية ودراسة علوم النفس والاجتماع والفلسفة والآداب والتاريخ والحضارة والعمران ، فالمجتمعات في حاجة إلى هذا وذلك وإلى كل فكر إنساني يفيد البشرية في شئون دينها أو شئون دنياها .

صلاة الجمعة الجامع الازهر سكن ومودة وزارة الأوقاف مبادرة سكن ومودة الاستقرار الاسري

ترشيحاتنا

يوم رحيلك كنتي جميلة.. حلا شيحة تنعى علا مسعود بكلمات مؤثرة

الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

فرنسا: مفاوضات 29 نوفمبر ستحسم إن كانت إيران صادقة النية

مصر تستضيف قمة الكوميسا بالعاصمة الإدارية بمشاركة 21 دولة أفريقية.. الثلاثاء

بتوجيهات السيسي.. جهود وزارة الأوقاف في تجديد الخطاب الديني

بث مباشر.. صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

الأب قاتل طفله بالمرج يبكي صارخا: مقصدتش أقتله.. والجد: أنا عجوز مقدرتش أمنعه

زيدان يرفض عرضا عربيا "مفاجئا".. تفاصيل

المصل واللقاح: مصر في ذروة كورونا ونحذر المواطنين من وباء جديد

جلسة تصوير بـ الملابس الداخلية.. صاحب مصنع يحاول اغتصاب موديل في الجيزة

رعد وثلوج.. الأرصاد تحذر من طقس الغد على عدة المناطق| فيديو

تحذير من الأرصاد للمواطنين: سقوط غزير من الأمطار خلال هذه الأيام

خلي الداير داير.. رد صادم من حسين فهمي عن أزمة شقيقه وطليقته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حشود ضخمة في حفل تامر حسني بدمياط .. ونجم الجيل: "عمري ما هنسى حبكم الكبير"

في ذكرى ميلاده .. ماذا قال أحمد زكي لـ محمد هنيدي في كواليس فيلم جمعهما؟

إحنا على الله وأعمل اللي يعجبني.. ردود أفعال مطربي المهرجانات على قرار منعهم من الغناء

مجدي يعقوب يشارك في حفل استقبال الأمير تشارلز|فيديو وصور

فيديو

فيديوجراف.. الفستان اتحرق.. مواقف صعبة في حياة منى زكي وأحمد حلمي

ليلى غالب تبهر لجنة تحكيم ذا فويس الألماني.. ورد فعل غير متوقع

تفاصيل زيارة الأمير تشارلز وقرينته كاميلا إلى مصر.. الزوجان الملكيان في الأزهر والأهرام بعد لقاء الرئيس السيسي .. دوق ويلز يجري حوارا عميقا مع الإمام الأكبر | فيديو وصور

أحمد حلمي و منى زكي يلتقطان الصور التذكارية أمام الأهرامات |فيديو

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ