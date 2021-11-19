بث مباشر.. صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف

ينقل التليفزيون المصرية، شعائر صلاة الجمعة، من الجامع الأزهر الشريف.

سكن ومودة

أكد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف أن استقرار الأسرة سبيل لاستقرار المجتمع والوطن والدولة ، وأن الأسرة المستقرة أحد أهم دعائم الدولة المستقرة.

وفي إطار مبادرة سكن ومودة التي أطلقتها وزارة الأوقاف والتي تهدف إلى التثقيف العام بأهمية الاستقرار الأسري، وبث روح السكن والمودة بين أفرادها جميعًا ، أعلنت وزارة الأوقاف أن موضوع خطبة الجمعة القادمة 19 نوفمبر ٢٠٢١م بعنوان: "الأسرة سكن ومودة" .

صرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأن النص المقدس شيء والفكر البشري شيء آخر ، ولا يجوز إنزال أحدهما منزلة الآخر ، فإنزال المقدس منزلة الفكر البشري جناية على الدين وعلى النص المقدس ، وإنزال اجتهادات العلماء والفقهاء والمفكرين والكتاب منزلة النص المقدس سبيل الجمود والتحجر والخروج عن طريق الجادة.



وأضاف وزير الأوقاف، في بيان له، أنه مع أن عالمنا المعاصر يموج بثقافات متعددة ، ما بين مدارس فكرية وعلمية وفلسفية كلها تثري حياتنا الواقعية ، فإن من أصيبوا بالجمود الفكري يقفون عند مراحل محددة من الفكر البشري لا يتجاوزونها ، وينحازون لكل قديم لمجرد قدمه فحسب ، حتى في الفكر والأدب والإبداع ، فهم يُؤْثرون كل قديم على كل حديث ، على شاكلة ما رواه ابن قتيبة وغيره من أن أحد الشعراء أنشد الأصمعي أبياتًا ، فقال له الأصمعي: إن هذا لهو الديباج الخسرواني ؛ أي : الشعر الجيد الذي يمتدح ويشاد به ، ثم استرسل الأصمعي: لمن تنشدني ؛ فأجاب الشاعر : بأنهما من شعره أنشدهما لليلته ، وهنا غيّر الأصمعي رأيه على الفور ، قائلًا : إن أثر التكلف عليهما لبيّن واضح ، وما ذاك إلا لعصبيته للقديم دون سواه بغض النظر عن الجودة أو عدمها.



وتابع: وهو ما تصدى له كثير من علمائنا كُتَّابًا ومفكرين وفلاسفة بالنقد والتفنيد ، مؤكدين أن الله (عز وجل) لم يؤثــر بالعلـم ، ولا بالفقه ، ولا بالاجتهاد ، ولا بالشعـر ، ولا بالإبداع قومًا دون قوم أو زمانًا دون زمان ، أو مكانًا دون مكانٍ ، ولذا فإنهم لا يقدمون القديم لمجرد قدمه ، ولا يبخسون الحديث أو المعاصر حقه لمجرد حداثته أو معاصرته ، إنما الميزان عندهم منطقي موضوعي ، وهو ألا ننظر إلى من قال وإنما إلى ما قال ، فالحكم على العمل لا على صاحبه ، وعلى النص لا على القائل ، وعلى الإبداع لا على المبـدع ، ولكل جواد كبـوة ، ولكل عالـم زلة ، ولكل مبـدع سقطـة أو هفوة ، والكمـال لله وحده ، والعصمة لأنبيائه ورسله .



وفي المقابل ثمة فريق آخر أسرف في حداثته وإطلاق العنان للعقل البشري حتى ذهب إلى رفع القداسة عن المقدس ، وإنزال النصوص المقدسة منزلة النصوص البشرية القابلة للنقد والتفنيد .



ويذهب البعض - وبخاصة في الجماعات المتطرفة - إلى إنزال شيوخهم وأمرائهم ومرشديهم منزلة القرآن الكريم أو أشد منزلة جهلًا وحمقًـا ، فأكثر شباب الجماعات المتطرفة يجعلون كلام مرشدهم فوق كل اعتبار ، وهو المقدس الذي لا يرد ، ولا مجال للتفكير أو إعمال العقل فيه ، على أن أحدهم قد يجادلك في فهمك للنص القرآني إن تناقض مع شيء من كلام شيخه أو مما دُسَّ له عبر كتبهم ومحاضراتهم وتفسيراتهم وتأويلاتهم ، ولا يسمح لك أن تناقضه أو تناقشه في كلام شيخه المقدس لديه ، فقضية تأليه البشــر أو تقديسهم ، أو رفعهم إلى درجة المهـديين المنتظرين عند هؤلاء المتطرفين أمر في غاية الخطــورة على التفكير المنطقي السليم .



وفرق وزير الأوقاف، بين إنزال الناس منازلهم وإكرام العلماء وبين تقديس البشـر أو محاولة تقديسهم أو إضفاء هالة من التقديس عليهم ، تُصَوِّرُ نقد كلامهم على أنه نقد للإسلام وطعن في فهم صحيح الكتاب والسنة ، مع أن كل البشر بعد المعصوم (صلى الله عليه وسلم) يؤخذ منهم ويرد عليهم في ضوء أدب الحوار ومراعاة أصوله ؛ ولذا نؤكد دائمًا أن مؤسساتنا الدينية ليست مؤسسات كهنوتية ولا ينبغي أن تكون أو تقترب من ذلك ، كما أنها ليست محاكم تفتيش ، فمهمتها البيان لا الحساب .



وأكد وزير الأوقاف، على حاجتنا إلى مزيد من إعمال العقل في فهم النص في ضوء معطيات الواقع والحفاظ على ثوابت الشرع الشريف ، وإلى مزيد من الاهتمام بالأبعاد الثقافية المختلفة ، والتوازن في حياتنا بين دراسة العلوم التطبيقية والبحثية ودراسة علوم النفس والاجتماع والفلسفة والآداب والتاريخ والحضارة والعمران ، فالمجتمعات في حاجة إلى هذا وذلك وإلى كل فكر إنساني يفيد البشرية في شئون دينها أو شئون دنياها .