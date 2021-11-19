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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بحضور سكرتير عام الكوميسا..

مصر تستضيف قمة الكوميسا بالعاصمة الإدارية بمشاركة 21 دولة أفريقية.. الثلاثاء

نيفين جامع وزير التجارة
نيفين جامع وزير التجارة و الصناعة

تعقد نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مؤتمراً صحفياً يوم الاحد المقبل بحضور  تشيليشي كابويبوي السكرتير العام لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا" للإعلان عن الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لقمة الكوميسا الحادية والعشرين والمقرر عقدها بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم الثلاثاء المقبل 

 

وذلك بمشاركة ممثلي الدول الإفريقية الأعضاء بالتجمع وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الافريقية سواء من خلال الحضور الفعلى او المشاركة عبر تقنية الفيديو كونفرانس الى جانب الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري وعدد من ممثلي تجمع الكوميسا بالقاهرة.

تجمع الكوميسا

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة فى بيان اليوم ، إنه من المقرر ان تشهد القمة تسلم مصر رئاسة الكوميسا وذلك بعد مرور 20 عاماً منذ آخر مرة تولت فيها مصر رئاسة التجمع عام 2001 ، حيث تتطلع مصر إلى تأكيد دورها الريادى فى محيطها الافريقى من خلال المساهمة في زيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول تجمع الكوميسا في العديد من المجالات الاقتصادية .

 

وتستعرض وزيرة التجارة والصناعة خلال المؤتمر الرؤية التى اعدتها وزارتها لتحقيق التكامل الاقتصادى بين الدول الأعضاء خلال فترة رئاسة مصر لتجمع الكوميسا .

يشار إلى ان السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقى " الكوميسا " هى احد اهم تجمعات التكامل الاقتصادى الاقليمى فى القارة الافريقية ، حيث يضم التجمع فى عضويته 21 دولة هم مصر ، بوروندى ، جزر القمر ، الكونغو الديمقراطية ، جيبوتى ، اريتريا ، اسواتينى ، اثيوبيا ، كينيا ، ليبيا ، مدغشقر ، مالاوى ، موريشيوس ، رواندا ، سيشل ، الصومال ، السودان ، تونس ، اوغندا ، زامبيا ، زيمبابوى ، وتبلغ المساحة الجغرافية لدول الكوميسا ما يقرب من 13 مليون كم٢، ويصل عدد سكانها 586 مليون نسمة .

وزيرة التجارة السوق المشترك الجنوب الأفريقي الكوميسا التجارة والصناعة

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