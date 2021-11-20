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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مساعد مدرس.. عادل شكل من الكيسكيليا للدروس الخصوصية

عادل شكل
عادل شكل

ظهر عادل شكل المعروف على السوشيال ميديا بـ"أبو مندي" في أحد الدروس الخصوصية لمادة الفلسفة لطلاب الثانوية العامة، وهو يساعد المدرس لتبسيط المادة للطللاب.

عادل شكل ردا على قرار وقفه: صفحتي يا نقابة أعمل اللي يعجبني

مادة الفلسفة

واستعان المدرس والذي يدعى "محمد رضوان" ، بعادل شكل وعدد من أغاني المهرجانات والحيوانات الأليفة لتبسيط المعلومة للطلاب .

واستعان المدرس بأغاني عدد من مطربي المهرجات الشعبية، مثل: حنجرة وكزبرة، وعادل شكل كبير مشجعي الإتحاد الاسكندري وأحد صناع المحتوى الكوميدى على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعتبر الهدف وراء هذه التجربة التسهيل على الطلاب فهم عدد من النظريات الفلسفية المعقدة، وشرحها على الحيوانات التي استعان بيها، وظهروا في الفيديو مثل الكلب والقطة والنسناس.

 

مؤيد ومعارض

 

الفيديو أثار حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي ، وانقسم رواد السوشيال ميديا بين مؤيد ومعارض لهذه الطريقة في التدريس، واعتبر البعض ذلك انحدارا في مستوى التعليم وإساءة للمعلمين، وآخرين رأوا أنها مجرد وسيلة تلفت انتباه الطلاب وتسهل عليهم المادة الدراسية.

 

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

عادل شكل أبو مندي طلاب الثانوية العامة اغاني المهرجانات كبير مشجعي الإتحاد الاسكندري مواقع التواصل الاجتماعي

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