مساعد مدرس.. عادل شكل من الكيسكيليا للدروس الخصوصية

ظهر عادل شكل المعروف على السوشيال ميديا بـ"أبو مندي" في أحد الدروس الخصوصية لمادة الفلسفة لطلاب الثانوية العامة، وهو يساعد المدرس لتبسيط المادة للطللاب.

مادة الفلسفة

واستعان المدرس والذي يدعى "محمد رضوان" ، بعادل شكل وعدد من أغاني المهرجانات والحيوانات الأليفة لتبسيط المعلومة للطلاب .

واستعان المدرس بأغاني عدد من مطربي المهرجات الشعبية، مثل: حنجرة وكزبرة، وعادل شكل كبير مشجعي الإتحاد الاسكندري وأحد صناع المحتوى الكوميدى على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعتبر الهدف وراء هذه التجربة التسهيل على الطلاب فهم عدد من النظريات الفلسفية المعقدة، وشرحها على الحيوانات التي استعان بيها، وظهروا في الفيديو مثل الكلب والقطة والنسناس.

مؤيد ومعارض

الفيديو أثار حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي ، وانقسم رواد السوشيال ميديا بين مؤيد ومعارض لهذه الطريقة في التدريس، واعتبر البعض ذلك انحدارا في مستوى التعليم وإساءة للمعلمين، وآخرين رأوا أنها مجرد وسيلة تلفت انتباه الطلاب وتسهل عليهم المادة الدراسية.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي: