متهم في قضية مخدرات.. ضبط هارب من تنفيذ حكم قضائي بالتل الكبير

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام اختباء (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية والهارب من تنفيذه عقوبة السجن 7سنوات في قضية "إتجار مخدرات " والسابق اتهامه في قضيتي "مخدرات - سلاح ناري") بمنطقة العاشر من رمضان بالشرقية خشية ضبطه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية وأمكن ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.