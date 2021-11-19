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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسن أبو الروس يعاند قرارات النقابة ويعلن عن حفل جديد اليوم

حسن ابو الروس
حسن ابو الروس

مازال الفنان حسن ابو الروس يعاند قرارات نقابة الموسيقيين، فرغم قرار إيقافه عن الغناء إلا أنه أعلن عن إقامته حفل اليوم الجمعة في أحد أماكن السهر الشهيرة.


وتحدى الفنان حسن أبو الروس قرارات نقابة المهن الموسيقية التي منعته من الغناء، وظهر يوم الأربعاء الماضي، في أحد أماكن السهر الشهيرة وهو يغني "مليونير" وأغنية "فلتت مني" على فلاشة، وهو الأمر الذي منعته نقابة المهن الموسيقية، وغرمت على أثره الفنان أحمد سعد لعدم التزامه بالقرارات.

 

وأوضح الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، أن الفنان حسن أبو الروس قام بالغناء فى الجونة دون الحصول على تصريح، ولم يدفع مصاريف للنقابة، ولذلك سيمثل للتحقيق أمام النقابة الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن أى فنان يغنى يجب أن يخطر النقابة، والنقابة تعمل على الحفاظ على الذوق العام واختيار الأغاني.

غنى على فلاشة ولم يلتزم بقرار إيقافه.. حسن أبو الروس يتحدى قرارات نقابة الموسيقيين

هانى شاكر يكشف مصير حسن أبو الروس بعد واقعة الجونة.. فيديو

وقال: "اعتب على عمر كمال لتوجيه رسالة لـ حسن شاكوش، جاء فيها "انت هتكسر الدنيا"، وأضاف: "عمر كان ممكن يقول الكلام ده فى التليفون مش على العام".


وانفعل هانى شاكر على الهواء قائلا: "لن أسمح بمثل هذه الأغاني، ومصر دولة كبيرة، ونعمل جميعًا للحفاظ على الأولاد".

وكشف أنه طالب مطربي المهرجانات بالحفاظ على القيم و الأخلاق، وأكد أنه ليس ضد أغانى المهرجانات ولكن ضد الكلمات التي يتم اختيارها.

وأضاف هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد موسى: نعمل على الحفاظ على الذوق العام من خلال الأغاني".

ولفت إلى أن كل من لا يملك تصريحا بالغناء لن يسمح له بالغناء، وأن حسن شاكوش وغيره يحق لهم الغناء خارج مصر.

حسن أبو الروس نقابة الموسيقيين قرارات نقابة الموسيقيين الفنان هاني شاكر هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية

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حسن أبو الروس يعاند قرارات النقابة ويعلن عن حفل جديد اليوم

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