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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في 3 سنوات

بتكلفة 391 مليون جنيه.. افتتاح 282 مسجدا جديدا في البحيرة

افتتاح مساجد جديدة
افتتاح مساجد جديدة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

ضبط 15 طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر في البحيرة

 افتتاح ١٣٧٢٧ مسجد جديد في البحيرة

 

وأشاد محافظ البحيرة، بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.    

وأشار محافظ البحيرة، إلي أن تم إنشاء وتطوير فى الفترة من ٢٠١٨ - ٢٠٢١ أكثر من ٢٨٢ مسجد تجاوزت تكلفتها ٣٩١ مليون جنيه فى طفرة كبيرة ليصبح إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة  ١٣٧٢٧ مسجد لتكون أبلغ شاهد ورد باتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو . 

  جاء ذلك بالتزامن مع افتتاح مسجد الايمان بعزبة الألفي الحدين كوم حماده والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة ٢١٥ م بتكلفة إجمالية مليون و ٦٠٠ ألف جنيه.

 وتناولت خطبة الجمعة والتى جاءت تحت عنوان " الأسرة سكن ومودة " أن الأسرة أساس المجتمع ونواة بنائه وتماسكها واستقرارها يكون تماسك المجتمع واستقراره لذلك عني الإسلام ببناء الأسرة عناية كبيرة بما يحقق السكن والرحمة بين جميع أفرادها.

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