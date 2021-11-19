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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جناح السعودية بـ إكسبو 2020 دبي يستقبل مليون زائر

صدى البلد

أعلنت اللجنة المنظمة لجناح السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي"، عن وصول عدد زواره إلى مليون زائر من مختلف الجنسيات، والوفود الدبلوماسية.

وخلال 49 يوماً فقط، تجاوز عدد زوار الجناح السعودي أكثر من 30% من إجمالي عدد زوار معرض "إكسبو 2020 دبي"، ليسجل أعلى نسبة من الزوار في تاريخ معارض "إكسبو" الدولية.

وهو إنجاز جديد يضاف إلى قائمة الإنجازات والأرقام القياسية التي حققها جناح السعودية منذ افتتاحه الرسمي في مطلع أكتوبر الماضي.

ومع بدء العد التنازلي للإعلان عن عدد الزيارات المرتقبة، احتشد موظفو الجناح والجمهور المتوافد إلى الساحة الخارجية لجناح السعودية بمنطقة "الفرص" في المعرض الدولي، قبل أن يتم إطلاق الألعاب النارية وأضواء الليزر، للإعلان عن الرقم القياسي الجديد.

ورافق الإعلان عن الرقم إيقاعات أوبريت "عاش سلمان" وانضمام فرقة "العرضة السعودية، وتوافد المزيد من الزوار للاحتفال بهذه المناسبة المتميزة، التي تم في ختامها دعوة جميع الزوار إلى الانضمام إلى حفل عشاء فاخر أقيم في حديقة النخيل الخارجية.

ونجح جناح السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي"، على مدار الأسابيع الماضية، في جذب اهتمام الزوّار من خلال فعالياته وأنشطته المتنوعة وأسابيعه الموضوعية التي تعكس الثراء الإنساني والمكونات الحضارية والتنموية للبلاد.

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