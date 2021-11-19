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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الصراع يستمر.. القصة الكاملة للأزمات بين نقابة الموسيقيين ومطربي المهرجانات

مطربي المهرجانات
مطربي المهرجانات

قرار أصدره نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، أثار الجدل الواسع على وسائل التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد ومعارض للقرار الذي نص على منع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء، ليستمر بذلك الصراع القائم بين مطربي المهرجانات ونقابة الموسيقيين. 

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19 مطرب مهرجانات تم منعهم من الغناء

تضمنت القائمة التي أعلنتها نقابة الموسيقيين 19 مطرب مهرجانات هم: 

حسن شاكوش - حمو بيكا - حسن أبوالروس

كزبرة وحنجرة - مصطفى زكريا الشهير بمسلم – وأبوليلة

أحمد قاسم الشهير بـ«فيلو» - أحمد موزة - حمو طيخة

 ريشا كوستا وسمارة – شواحة - فريق ولاد سليم

 العصابة – الزعيم - علاء فيفتي

 فرقة الكعب العالي - مجدي شطة – وزة – شكل - عمرو حاحا.

تعليق نقيب الموسيقين على قرار المنع 

نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر

قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء الذي أثار الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، أنه صدر قبل شهرين، بعد خضوع عدد منهم لإمتحان امام لجنة أصوات شكلها النقابة، ولم يجتاز بعضهم الإمتحان منهم حمو بيكا الذي لم يحالفه الحظ، حيث شدد النقيب على أن قرار النقابة يصدر من كل أعضاء النقابة وهو فقط يعتمدها، وليست بقرار فردي منه.

نسقت نقابة المهن الموسيقية خلال الفترة الماضية مع مختلف مُؤسسات الدولة، للحفاظ على الذوق العام والهوية الغنائية المصرية، وخلال الفترة القادمة ستكون هناك رقابة واسعة لمنع غير المنتمين للنقابة من العمل حفاظاً على ما أسماهم أبناء المهنة المُنتمين للنقابة، حيث أشار هاني شاكر إلى أن كشفاً بأسماء الممنوعين من الغناء يتم إرساله لشرطة السياحة ولكل فنادق مصر لعدم التعاقد معهم بأي حال لأن النقابة لم تُصرح لهم بالغناء.

 

أزمات سابقة بين نقابة المهن الموسيقية ومطربي المهرجانات

لم تكن تلك الأزمة هي الاولى من نوعها، بل سبقها عدة أزمات اخري، بين نقابة المهن الموسيقية، ومطربي المهرجانات، حيث بدأ الأمر منذ عام 2018، مع حمو بيكا ومجدي شطة، حيث أصدر نقيب الموسيقيين قرار بوقفهم من الغناء، وملاحقتهما قانونيًا، لعدم حصولهما على التصاريح بالغناء.

بعد عامين من انقضاء الأزمة الأولى، طرح حسن شاكوش وعمر كمال أغنية «بنت الجيران» العام الماضي 2020، خلال إحدى الحفلات، والتي كانت تحوي ألفاظ خارجة، ما تسبب في حظر النقابة للتعامل معهم وطالبتهم بحذف الكلمات الخارجة واستبدالها بأخرى.

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من أزمة لأخرى، مشادة حدثت بين رضا البحراوي وحسن شاكوش، على خشبة المسرح بسبب طلب شاكوش من فرقة البحرواي النزول عن المسرح، لكن بعد فترة قصيرة عادت الفرقة مرة اخرى، ما أثار غضب حسن شاكوش، نشب الصراع بينهم.

استمر الصراع بين الأثنين رضا البحراوي وحسن شاكوش، وتبادلا الصراع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن أعلنت نقابة المهن الموسيقية، منعهما من الغناء لمدة شهر.

مفاجأة أصابت مطربي المهرجانات يوم 16 سبتمبر الماضي، بعد أن أعلن نقيب الموسيقيين، منع الغناء على فلاشة «البلاد باي»، وإحياء الحفلات بـ 8 عازفين على الأقل.

 

تعليق مطربي المهرجانات على قرار المنع

حمو بيكا

حمو بيكا

استخدم حمو بيكا حسابه الرسمي على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«انستجرام»، للتعليق على قرار منعه من الغناء، الذي أصدرته نقابة المهن الموسيقية، حيث أستخدم «لايف» قال خلاله: «مبسوط وسعيد علشان بسمع قرار وقفي من خمس سنين، وأوجه رسالة لمن يوقفني أنت بتوقفني أنا ومعايا ناس فاتحة بيوت كتير، وإذا قولتوا أننا لا نصلح للغناء فهناك أناس كثيرة لا تصلح وتحمل كارنيهات النقابة، ولكن أحترم قرارات نقيب الموسيقيين المطرب هاني شاكر، ويجب أن تقف الناس بجانبنا».

وتابع:  «نأخذ رأي الجمهور لو رفض أن نغني فسنلتزم بالقرار.. الدول العربية ترحب بنا وتدعمنا.. لا نريد كارنيه نقابة المهن المُوسيقية إن كان انتماؤنا لها يُحسسكم بالعار.. أعطونا تصريحاً بشكل يومي.. ولا تقفوا أمام حلمنا كشباب حلمنا بالنجاح».

كزبرة وحنجرة

كزبرة وحنجرة

خرج مطرب المهرجانات «كزبرة» عن صمته وقال في مقطع فيديو له عبر حسابه على موقع السوشيال ميديا «فيسبوك»، أنا مريض بدوالي القدمين ومعندناش 10 مليون جنيه وأبحث عن العمل في بنزينة، كما أن زميله «حنجرة» اضطر أن يعمل سائقا بسبب قرار إيقافهما من الغناء.

وتابع: «كل ما أفتح الفيس بوك أسمع إن كزبرة وحنجرة يلعبوا في 10 مليون جنيه ويكسبوا كام في الشهر.. إحنا على الله.. ومش معانا حاجة.. أنا راجل عندي دوالي في رجلي من الوقفة.. وصاحبي حنجرة شغال على عربية.. حالته تصعب على الكافر.. وأنا بدور على بنزينه أنزلها»، مضيفًا «كل واحد عاوز يطلع يعمل ترند يقول إن معانا 10 مليون.. هو عشان بيكا يتوقف كزبرة وحنجرة معاه.. حسن شاكوش يتوقف كزبرة وحنجرة معاه .. إحنا على الله».

عادل شكل

عادل شكل

وبنفس الطريقة قال عادل شكل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الأستاذ الفنان هاني شاكر، رئيس نقابة المهن الموسيقية، أنا عملت كام مهرجان لكن أنا المحتوى بتاعي بعمل فيديوهات كوميدية، الحمد لله بتجيب أعلى مشاهدات، وده رزق من عند الله، فلماذا تم وقفي، وللمرة التانية أستاذ هاني أنا بتاع فيديوهات كوميدية.. الموظف اللي حط اسمي ضمن الموقوفين شكله معندوش صفحة على الفيس، عشان يعرف مين المحتوى بتاعه فيديوهات، ومين المحتوى بتاعه أغاني».

وتابع: «الزعامة عادل شكل ترند مصر الأول.. مستمر في عمل كل يوم فيديوهات.. علشان جمهوري العظيم بيضحك وبيفرح، وعلى صفحتي يا نقابة أعمل اللي يعجبني؛ لأن دي صفحتي الشخصية مش صفحة النقابة».

مطرب مهرجانات حسن شاكوش هاني شاكر وسائل التواصل الإجتماعي حمو بيكا حسن أبوالروس كزبرة وحنجرة العصابة فرقة الكعب العالي مجدي شطة شكل

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