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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد انتشار الفيديو.. الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة سوق السمك ببورسعيد

الداخلية
الداخلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "واتس آب" يتضمن نشوب مشاجرة بداخل سوق السمك في العرب ببورسعيد بين مجموعة من الأشخاص ويحمل بعضهم أسلحة بيضاء دون التعدي بها.

 

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من تحديد طرفى المشاجرة وتبين أنهما "طرف أول" (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" من "الضواحى – المناخ") ، و"طرف ثان" (شخصين من الضواحى) حيث نشبت المشاجرة إثر وجود خلافات بين الطرفين على قيمة أحد المحال بالسوق ملك أحد الأشخاص من الطرف الثانى والمزمع بيعه لشخصين من الطرف الأول منذ حوالى شهر.

 

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الطرفين وأمكن ضبطهم جميعاً ، وبحوزتهم الأسلحة البيضاء وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة ووقوع المشاجرة.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الداخلية مشاجرة سوق السمك بورسعيد أمن بورسعيد

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