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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تفاصيل فيديو لمحاولة جذب طفل داخل توك توك بالدقهلية

توك توك
توك توك

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر خلاله طفل أثناء عودته من إحدى المدارس بقرية تابعة لدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية ومحاولة أحد مستقلي مركبة "توك توك" جذبه.

بالفحص تم التوصل إلى الطفل المذكور وباستدعائه قرر أنه حال عودته من المدرسة وسيره بأحد الشوارع بدائرة المركز المشار إليه، فوجئ بمركبة "توك توك" يستقلها ثلاثة أشخاص قام أحدهم بجذبه مما آثار فزعه.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن تحديد مركبة "التوك توك" المشار إليها بمقطع الفيديو وتبين أنها قيادة (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة) ومرافقيه (طالبان – مقيمان بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأضاف أحدهم أنه من قام بجذب الطفل على سبيل المزاح.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية فيس بوك طفل توك توك المدرسة

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