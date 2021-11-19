صدى البلد يكرم الفنانة سميرة محسن .. صور

حلت الفنانة القديرة د. سميرة محسن ضيفة على موقع صدى البلد فى ندوة تم تكريمها فيها عن مجمل أعمالها الفنية والتى تجاوزت الـ 155 عملاً فنياً ، ما بين التمثيل والإخراج والتأليف والإنتاج السينمائى .

هذا بالإضافة الى الدور العلمى الذى لعبته د. سميرة محسن كأستاذ بمعهد فنون مسرحية ، حيث كانت سبباً فى تقديم وتدريب عشرات الفنانين المتواجدين على الساحة الفنية حالياً ، مثل إلهام شاهين وماجد الكدوانى وأحمد حلمى وخالد النبوى وغيرهم .

وخلال الندوة سردت الفنانة القديرة سميرة محسن العديد عن ذكرياتها بداية من دخولها عالم الفن وتبنى كبار النجوم الى موهبتها الفنية مثل الفنانة سميحة أيوب ، كما تحدثت عن علاقتها بالفنانة شادية ، خاصة مع تقديمها ذات الدور فى رواية ميرامار .

كما كشفت. سميرة محسن عن تجربتها فى مجال الإنتاج من خلال بعض الأعمال مثل سنة أولى نصب وملاكى أسكندرية والتى قدمت فيهما الفنان أحمد عز كبطل لاول مرة .

وتناول الحديث رٱيها فيما يحدث على الساحة الفنية فى الوقت الراهن سواء فى مجال السينما أو المسرح أو التليفزيون .

وسردت الفنانة القديرة د. سميرة محسن العديد من المواقف التى جمعتها بكبار المخرجين سواء كممثلة أو مؤلفة وعلى رأس هؤلاء المخرج الكبير حسين كمال وإيهاب راضى .

د. سميرة محسن

د. سميرة محسن فى ضيافة صدى البلد