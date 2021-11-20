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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخطاء البحوث العلمية والتعامل معها.. دورة تدريبة بجامعة حلوان | الأحد

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر نوفمبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

و يتم تنفيذ هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى  رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

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و نوه المركز بأنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6 .

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر ابلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا  ، و يقام البعض منها حضوريا داخل قاعات الجامعة وسط اجرئات احترازية .

ومن هذه الدورات يطلق  المركز  يومى الأحد و الاثنين 21 و 22 نوفمبر، دورة  تدريبية حول: الأخطاء المنهجية الشائعة بالبحوث العلمية وكيفية التعامل معها وحلها، وذلك بنظام الأون لاين، بدءا من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا.

جامعة حلوان الاخطاء المنهجية الشائعة بالبحوث العلمية مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات البرامج التدريبية اخبار التعليم

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