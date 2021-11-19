عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بايرن ميونخ يتأخر أمام أوجسبورج بهدفين لهدف في الدوري الألماني

أوجسبورج وبايرن ميونخ
أوجسبورج وبايرن ميونخ

تقدم فريق أوجسبورج على ضيفه بايرن ميونخ بهدفين لهدف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في افتتاح الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري الدوري الألماني.

افتتح بيدرسون التسجيل لـ أوجسبورج في الدقيقة 23 بتسديدة قوية من داخل منطقة جزاء بايرن ميونخ.

وفي الدقيقة 35، سجل هاهن الهدف الثاني لـ أوجسبورج بضربة رأسية رائعة.

ونجح البولندي روبرت ليفاندوفسكي في تسجيل الهدف الأول لـ بايرن ميونخ في الدقيقة 38 من متابعة لتمريرة بالكعب من زميله توماس مولر، لينتهي الشوط الأول بتقدم أوجسبورج بهدفين لهدف.

تشكيل بايرن ميونخ

وضم تشكيل بايرن ميونخ كل من:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بنجامين بافارد - دايوت أوباميكانو - لوكاس هيرنانديز - عمر ريتشاردز

خط الوسط: مارسيل سابيتزر  - ليون جروتسكا - توماس مولر

خط الهجوم: سيرجي جنابري - ليروي ساني - روبرت ليفاندوفسكي

ويحتل بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 28 نقطة، فيما يحتل أوجسبورج المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط.

الدوري الألماني بايرن ميونخ ليفاندوفسكي توماس مولر مانويل نوير تشكيل بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي

موضوعات متعلقة

في النسخة الأولى للمسابقة.. صن داونز يُتوج بدوري أبطال أفريقيا للسيدات

بعد 15 عامًا في دفة القيادة.. إقالة أوسكار تاباريز من تدريب أوروجواي

ليفاندوفسكي يقود تشكيل بايرن ميونخ أمام أوجسبورج في الدوري الألماني

معلول والجزيري والمثلوثي على رأس قائمة تونس لبطولة كأس العرب

خطوة للخلف.. مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة في دوري الأبطال بدون جمهور بسبب كورونا

تصنيف الفيفا.. تعرف علي ترتيب منتخب مصر عالميا وإفريقيا بعد تراجعه مركزًا

إيتو يقدم أوراق ترشحه على منصب رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم

تقارير.. أرسنال يفسخ عقد محمد النني في يناير.. واللاعب يقترب من جالاتا سراي

ترشيحاتنا

الباز عن وقف الموسيقيين لـ مؤدي المهرجانات: هاني شاكر منع تنظيما من العصابات

خالد سرحان: شخصية رفعت الدهبي بـ "اللي مالوش كبير" تعبتني.. فيديو

كامالا هاريس.. حكاية امرأة تولت رئاسة أمريكا ساعة وربع .. ماذا فعلت ؟

شكري يطرح ملف سد النهضة في اجتماع أثينا: موقف مصر ثابت بشأن أمنها المائي

لم نحضر الفرح.. شقيق بيج رامي يؤكد صحة زواج بطل مستر أولمبيا

بايرن ميونخ يتأخر أمام أوجسبورج بهدفين لهدف في الدوري الألماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق بعد قليل.. فيديو

تحذير جديد عن حالة الطقس من الأرصاد.. ونصيحة للمواطنين للتعامل مع حدته

هاني شاكر يهاجم حسن شاكوش وعمر كمال: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكم"

الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

رجعت البيت لقيته مع أمي.. شاب يمزق جسد عامل في أوسيم

لم نحضر الفرح.. شقيق بيج رامي يؤكد صحة زواج بطل مستر أولمبيا

التنمية المحلية: تعطيل الدراسة في ٧ محافظات لحين توقف سقوط الأمطار

القصة الكاملة .. شاهد "البوست" المتسبب في انتشار شائعة وفاة وزير التعليم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يكرم الفنانة سميرة محسن .. صور

مأساة أسرة في كرداسة.. أطفال يتناولون اللحوم "نية" ويتعرضون لحالات تنمر لا تنتهي

كيف يتم الاحتفال باليوم العالمي للمرحاض وما علاقته بالاغتصاب؟

أزمات وخناقات في حياة باسم سمرة.. ماذا حدث داخل الكباريه؟

فيديو

فيديو جراف.. وزير التعليم : خبر موتي شائعة.. والوزارة تستعد لمواجهة الطقس السئ

فيديو جراف.. 350 مليون مستخدم.. حجب لعبة فورتنايت Fortnite

هاني شاكر في مرمى النقد.. ساويرس وآخرون هاجموه وهؤلاء تحدوه

حرب باردة قبل انتخابات الزمالك .. هل يعود مرتضى منصور ومجلسه للنادي

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ