بايرن ميونخ يتأخر أمام أوجسبورج بهدفين لهدف في الدوري الألماني

تقدم فريق أوجسبورج على ضيفه بايرن ميونخ بهدفين لهدف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في افتتاح الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري الدوري الألماني.

افتتح بيدرسون التسجيل لـ أوجسبورج في الدقيقة 23 بتسديدة قوية من داخل منطقة جزاء بايرن ميونخ.

وفي الدقيقة 35، سجل هاهن الهدف الثاني لـ أوجسبورج بضربة رأسية رائعة.

ونجح البولندي روبرت ليفاندوفسكي في تسجيل الهدف الأول لـ بايرن ميونخ في الدقيقة 38 من متابعة لتمريرة بالكعب من زميله توماس مولر، لينتهي الشوط الأول بتقدم أوجسبورج بهدفين لهدف.

تشكيل بايرن ميونخ

وضم تشكيل بايرن ميونخ كل من:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بنجامين بافارد - دايوت أوباميكانو - لوكاس هيرنانديز - عمر ريتشاردز

خط الوسط: مارسيل سابيتزر - ليون جروتسكا - توماس مولر

خط الهجوم: سيرجي جنابري - ليروي ساني - روبرت ليفاندوفسكي

ويحتل بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 28 نقطة، فيما يحتل أوجسبورج المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط.