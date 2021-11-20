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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تنظم ندوة تثقيفية عن لقاح كورونا.. 22 نوفمبر

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بـ جامعة عين شمس ندوة بعنوان " لقاحك سلاحك"، في تمام الساعة 2 من ظهرا الإثنين المقبل، 22 نوفمبر، في مدرج الدكتور محمد ناجى المحلاوي بكلية الطب، وذلك في إطار الموسم الثقافى للجامعة.

تعقد الندوة، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، وبحضور الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية وبرئاسة ، الدكتور هشام تمراز  نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب  و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث و الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب.

وصرحت الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية ومنسق الندوة، عن أسماء ضيوف الندوة، والموضوعات التي سيتحدثون فها، كالتالي:

1- الدكتورة فاطمة علي الدين أستاذ الأمراض المعدية والمتوطنة بكلية الطب جامعة عين شمس.. وستتحدث عن أهمية اللقاح لجميع الأعمار.

2- الدكتورة إلهام حسني أستاذ طب الاطفال بكلية الطب بجامعة عين شمس.. وستتحدث عن أمان اللقاح.

3- الدكتورة سامية عبده مدير وحدة مكافحة العدوى ونائب مدير المستشفيات الجامعية.. وستتحدث عن خطة التطعيم داخل جامعة عين شمس.  

ويشار إلى أن الندوة تنظم تحت إشراف سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع والبيئة.

جامعة عين شمس ندوة لقاحك سلاحك الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية وبرئاسة اخبار التعليم

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