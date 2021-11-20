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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الجامعات تعلن الكشوف المبدئية للمرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية.. غدا

الانتخابات الطلابية
الانتخابات الطلابية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشح للانتخابات الطلابية بالجامعات امس الخميس،  بينما يتم إعلان الكشوف المبدئية يوم 21 نوفمبر،  وتلقي طلبات الطعون يوم 22 نوفمبر، و فحص الطعون يوم 23 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 24 نوفمبر.

وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 25 نوفمبر، وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 28 نوفمبر، وتقام جولة الإعادة يوم 29 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 30 نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 1 ديسمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 2 ديسمبر 2021.

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يعد اتحاد الطلاب الممثل الشرعي الحقيقي لجميع طلاب الجامعة، للتعبير عن آرائهم ومتطلباتهم، كما يندرج منه عدة لجان تهدف إلى تفعيل جميع الأنشطة الطلابية بالجامعة.
ويهدف إلى تحقيق ما يلي:

تنمية القيم الروحية والأخلاقية والوعي الوطني بين الطلاب، وتدريبهم على القيادة وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم.

بث الروح الجامعية بين الطلاب، وتوثيق الروابط بينهم وبين أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

اكتشاف مواهب الطلاب وقدراتهم في شتى المجالات.

نشر وتشجيع تكوين الأسر الطلابية.

تنظيم الإفادة من طاقات الطلاب وتوظيفها في خدمة المجتمع.

تنظيم وتفعيل الأنشطة الرياضية والاجتماعية والفنية والثقافية.

إكساب الطلاب طرق الممارسة الديمقراطية السليمة.

اكتشاف القيادات الطلابية وصقلها.

للانتخابات الطلابية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انتخابات أمناء اللجان الانتخابات الطلابية اخبار التعليم

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