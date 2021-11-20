الطبيب الشخصي لبايدن يكشف تطورات حالته الصحية

أعلن البيت الأبيض أن كيفين أوكونور الطبيب الشخصي للرئيس جو بايدن أوضح في تقريره الخاص، أن "الصحة الجسدية لرئيس الولايات المتحدة تسمح له بتأدية مهامه رئيسا للبلاد".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: "لا يزال الرئيس بايدن رجلا يتمتع بالصحة والحيوية وعمره 78 عاما وقادر على الاستمرار في أداء مهامه الرئاسية بنجاح، بما في ذلك في منصب الرئيس التنفيذي ورئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة".

وكتبت في تغريدة على "تويتر": "أن الرئيس الأمريكي جو بايدن استأنف مهامه في الساعة 11:35 صباحا (16:35 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة".

وأضافت أن بايدن تم تخديره لإجراء فحص للقولون بالمنظار.

وأشارت إلى أنه نقل سلطاته مؤقتا إلى نائبته كامالا هاريس، حيث تولت مهام الرئيس لقرابة 3 ساعات.