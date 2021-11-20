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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد بركات : عودة عبدالرحمن مجدى مكسب للإسماعيلي وفوز الزمالك يمنحه الثقة

مباراة الزمالك والإسماعيلي
مباراة الزمالك والإسماعيلي

أكد محمد بركات مدرب منتخب مصر الوطني أن عودة عبدالرحمن مجدى لاعب النادي الإسماعيلي فى مباراة الزمالك مكسب كبير لقلعة الدراويش.

 

قال محمد بركات عبر تصريحات تليفزيونية : الإسماعيلي قدم شوطا أول جيدا أمام الزمالك، وكان أخطر على مرمى محمد عواد مشددا على أن عودة عبد الرحمن مجدي مكسب كبير للنادي الإسماعيلي.

 

إستطرد محمد بركات: لكن الإسماعيلي تراجع بعض الشيء في الشوط الثاني فيما إستفاق الزمالك كثيرا بعد التعديلات التى أجراها الفرنسي باتريس كارتيرون.

 

تابع محمد بركات : فوز الزمالك علي الإسماعيلي مهم جدا وسيساهم في عودة الثقة للاعبين لافتا إلى أن النادي الاسماعيلي لن ينهض إلا بمساندة جمهوره رغم أنه يمتلك فريق كرة محترم ويحتاج فقط إلى بعض التدعيمات.

 

وانتهت أحداث مباراة الزمالك والإسماعيلي، بفوز الأبيض بهدفين دون رد في اللقاء المقام على ملعب استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

 

تفاصيل مباراة الزمالك والإسماعيلي


بدأ الإسماعيلي المباراة بخطوط منظمة، وتمكن لاعبوه من الوصول إلى مرمى الزمالك في الدقيقة الاولى من المباراة ولكن بدون تسجيل هدف مباغت في مرمى محمد عواد حارس الأبيض.

 

في الدقيقة الرابعة من المباراة، وصل الزمالك إلى مرمى الدراويش  عن طريق أشرف بن شرقي وحاول الرد على الإسماعيلي ولطن بتجسل هدف، ولكن لم تكتمل الهجمة كما خطط لها.

 

وبدأ الزمالك في السيطرة وحاصر الإسماعيلي في منطقة جزاءه وحاول تسجيل هدف ولكن لم يتمكن من اختراق الدفاع المميز.

 

استمر اللقاء بدون أهداف حتى الدقيقة 30، وزادت محاولات الفريقين لتسجيل أحدهم هدف التقدم في شوط المباراة الأول.

 

تألق محمد عواد حارس مرمى الزمالك في الدقيقة 32 من عمر المباراة ومنع كرة شيلونجو لاعب الدراويش من دخول شباكه، بعد أن سددها اللاعب الإفريقي من داخل منطقة الجزاء وهددت مرمى الزمالك مرة أخرى.

 

ودخل الزمالك شوط المباراة الثاني متوهجاً ورفض فقد الكرة، واستحوذ بشكل كبير على المباراة وشكل هجمات خطيرة على الإسماعيلي ولكن باءت كلها بالفشل، ولم تتجاوز أي الكرات خط مرمى الدراويش.

 

وفي الدقيقة 50 تدخل أحد لاعبي الإسماعيلي على عبد الله جمعة وأسقطه أرضاً وأشهر حكم المباراة أول بطاقة صفراء في المباراة لصالح لاعب الدراويش.

 

وبعدها تدخل عبد الله جمعة لاعب الزمالك على عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي، واحتسبها حكم المباراة خطأ، وأشهر البطاقة الصفراء في وجه جمعة.


وفي الدقيقة 63 صنع مصطفى فتحي لاعب الزمالك كرة خطيرة على مرمى الإسماعيلي، ودخل منطقة جزاءهم واعترضه دفاع الدراويش وطالب لاعبي الأبيض بركلة جزاء، ولكن لم يلتفت حكم المباراة للأمر.

 

ومن بعدها تدخل محمد هاشم لاعب الإسماعيلي بقوة على على محمد عواد في كرة كادت أن تشكل خطورة على مرمى الزمالك ولكن احتسبها حكم المباراة خطأ على لاعب الدراويش.

 

وفي هجمة مكتملة هذه المرة من لاعبي الزمالك مرر أشرف بن شرقي كرة رائعة على رأس عمر السعيد الذي سدد رأسية على مرمى الدراويش ولكن مرت من فوق المرمى.

 

احتسب حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي ركلة جزاء لصالح الأبيض، في الدقيقة 83 من عمر المباراة .

 

تصدى أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك للكرة وسددها في مرمى محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي لتصبح النتيجة 1-0.

 

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك إلى النقطة التاسعة ويحتل المركز الثالث من ترتيب الدوري الممتاز، بينما يتجمد الإسماعيلي في المركز قبل الأخير بدون رصيد.

 

مرر أحمد سيد زيزو كرة بينية رائعة منح عمر السعيد انفراد بحارس مرمى الإسماعيلي محمد فوزي، وسدد كرة من خرم إبرة بلغة الكرة وأسكنها شباك الدراويش ويحسم الفوز في الدقيقة 94 من الوقت المحتسب بدل من ضائع.

منتخب مصر النادي الاسماعيلي عبدالرحمن مجدي الزمالك محمد بركات

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