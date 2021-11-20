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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى ذكرى ميلاد برلنتي عبد الحميد.. درة قدمت شخصيتها وتزوجت الرجل الثاني بعد عبد الناصر

برلنتى عبد الحميد
برلنتى عبد الحميد

يحل اليوم ذكرى ميلاد الممثلة المصرية برلنتي عبد الحميد والتي كانت تعد من أبرز الفنانات على الشاشة المصرية ، ليس فقط كونها ممثلة قدمت عدد من الأدوار فى السينما المصرية ، ولكن لزواجها من واحد من أبرز القادة العسكريين فى تاريخ مصر ، وهو المشير عبد الحكيم عامر .

 

ولدت برلتني عبد الحميد عام 1935 فى واحد من أبرز الاحياء فى مصر وهو السيدة زينب ، التحقت بمعهد الفنون المسرحية بعد ان حصلت على دبلوم التطريز .

برلنتى عبد الحميد 

فى بداية الأمر كانت قد التحقت برلنتي عبد الحميد بقسم النقد بمعهد الفنون المسرحية ، ولكن سرعان ما قامت بالتحويل الى قسم التمثيل بناءاً على نصيحة من الفنان زكى طليمات . 

 

بعد تخرجها من المعهد العالي للفنون المسرحية  بدأت برلنتي عبد الحميد  نشاطها الفنى من خلال المسرح ،  وكان أول أدوارها في مسرحية "الصعلوك" ، وبعد تميزها فى هذ المسرحية ، تم ترشيحها لأول عمل سينمائى لها هو  فيلم شم النسيم عام 1952 ثم توالت أعمالها في السينما.

 

 شاركت برلنتي في العديد من المسرحيات بعد انضمامها لفرقه المسرح المصري الحديث ومن هذه المسرحيات (قصة مدينتين) و(النجيل).

 

شاركت بعد ذلك برلنتي عبد الحميد فى عدد كبير من الأعمال السينمائية كان أبرز ها ريا وسكينه وسر طاقية الاخفاء . 

برلنتى عبد الحميد 

مختلفة تماما.. درة تعلق على تجسيدها شخصية برلنتي عبد الحميد

زواج برلنتي عبد الحميد من المشير عبد الحكيم عامر 

تزوجت الفنانة برلنتي عبد الحميد من المشير عبد الحكيم عامر والذى كان يعد الرجل الثانى بعد الرئيس عبد الناصر إنذاك ، و انجبت منه  ولداً واحداً هو عمرو عبد الحكيم عامر

اعتزلت برلنتى عبد الحميد  التمثيل عام 1964 بعد زواجها من المشير عبدالحكيم عامر، ثم عادت بعد 12 سنة عام 1976 بفيلم العش الهاديء مع محمود يس ، وتوالت بعدها الأعمال حيث كان أخر عمل ليها هو مسلسل " مخلوق أسمه المرأة عام 1990 .

 

قدمت برلنتي عبد الحميد كتابين كشفت فيهما عن تفاصيل زواجها من المشير عبد الحكيم عامر ، بالإضافة الى شاهدتها فى بعض الأمور ، وحمل الكتاب الأول أسم “ المشير وأنا ” ، إما الكتاب الثانى فكان بعنوان “ الطريق الى قدرى … الطريق الى عامر ” ، والذى صدر عام 2002  . 

قدمت الفنانة درة شخصية الفنانة برلنتي عبد الحميد فى مسلسل “ صديق العمر ”.

برلنتى عبد الحميد 
برلنتي عبد الحميد الفنانة برلنتى عبد الحميد المشير عبد الحكيم عامر درة صدريق العمر

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فى ذكرى ميلاد برلنتي عبد الحميد.. درة قدمت شخصيتها وتزوجت الرجل الثاني بعد عبد الناصر

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