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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يتفوق .. تاريخ مواجهات ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

يستضيف فريق ليفربول نظيره فريق آرسنال فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء السبت على ملعب آنفيلد فى إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

 

يحتل ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما عانى من تراجع طفيف في مستواه في الأسابيع الأخيرة.

 

على الجانب الآخر تعافى فريق آرسنال من بداية سيئة في موسمه في الدوري الإنجليزي الممتاز وهو في سلسلة من 10 مباريات بدون هزيمة في هذه المباراة. 

 

يحتل فريق آرسنال المركز الخامس في جدول الدوري في الوقت الحالي ويمكن أن ينتقل إلى المراكز الأربعة الأولى في نهاية هذا الأسبوع إذا حقق فوزا على ليفربول.

 

تاريخ مواجهات ليفربول وآرسنال

 

تاريخ ليفربول ضد أرسنال حافل حيث فاز الريدز في 91 من أصل 233 مباراة لعبت بين الفريقين، مقابل 81 انتصارًا للمدفعجية.

 

سجل ليفربول 18 هدفًا مذهلاً في آخر خمس مباريات على أرضه ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز وسيطر على المدفعجية على ملعب آنفيلد.

 

 لم يستقبل آرسنال أي هدف في آخر مباراتين وحافظ على شباكه نظيفة في ست من آخر تسع مباريات خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

شارك محمد صلاح بشكل مباشر في تسعة أهداف خلال تسع مباريات بالدوري الممتاز ضد أرسنال بواقع 7 أهداف و2 تمريرات حاسمة.

 

يمتلك البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول أيضًا رقمًا قياسيًا رائعًا ضد آرسنال حيث أحرز ثمانية أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد خصم يورجن كلوب المدفعجية.

 

منذ أن تولى الألماني يورجن كلوب زمام القيادة الفنية في ليفربول حقق أرسنال فوزًا واحدًا فقط في 11 مباراة بالدوري الإنجليزي وتعادل فى 3 وخسر 7 مباريات.

 

فاز ليفربول بآخر خمس مباريات على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد أرسنال حيث سجل ثلاثة أهداف على الأقل في كل فوز.

 

عانى ليفربول من توقف دولي حاد حيث أصيب رجاله الأساسيون جوردان هندرسون وأندرو روبرتسون وساديو ماني جميعهم في منتخباتهم الوطنية.

 

أكد كلوب منذ ذلك الحين أن ماني سيكون لائقًا لزيارة أرسنال، بينما من المتوقع أيضًا أن يكون روبرتسون في المنافسة، لكن هندرسون لديه شك أكبر وسيتم تقييمه قبل انطلاق المباراة.

 

على صعيد آخرمن غير المرجح أن يقوم مدرب الآرسنال الإسباني ميكيل آرتيتا بإجراء العديد من التغييرات على التشكيلة الأساسية له منذ الفوز على واتفورد في المرة الأخيرة، مما يعني البدء مرة أخرى لكل من ألكسندر لاكازيت وبيير إيمريك أوباميانج.


 

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