أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 20-11-2021

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار بورصة الدواجن الرئيسية، اليوم السبت الموافق 20 نوفمبر 2021، داخل المزارع، وفقًا لآخر التحديثات التي أعلنتها الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار الدواجن اليوم السبت 20 نوفمبر 2021



وتأتي أسعار الدواجن والبيض على النحو التالي :

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 24 و25 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 19 و20 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 31 و32 جنيها للكيلو.



أسعار البيض اليوم السبت 20 نوفمبر 2021

وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 39 و40 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 41 و42 جنيه للكرتونة، والبيض البلدي بين 56 و57 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم السبت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 6.25 و 6.50 جنيهات، والكتكوت "ساسو" بين 5 و 5.25 جنيه، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.