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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

المنشآت السياحية تبحث إقامة فعاليات دولية للحفاظ على هوية وفنون المطبخ المصرى

عادل المصرى رئيس
عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت السياحية

أعلن عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، عن إجراء الغرفة خلال الفترة المقبلة مباحثات مع عدد من الشركات المصرية المتخصصة فى المؤتمرات والمعارض الدولية ووكلاء شركات عالمية فى مصر لإقامة عدة مناسبات سياحية من أجل تنشيط سياحة المعارض والمؤتمرات المصرية، وجذب العلامات التجارية الدولية للمشاركة فى هذه الأحداث التى تدعم سياحة الغذاء والطعام، وكذلك صحة وسلامة وآمان الغذاء.

 

وقال “المصرى”، فى بيان صحفى صادر عن الغرفة، عقب مشاركتها ورعايتها  لمعرض   HACE-Hotel Expo 2021  للعام الثانى على التوالى، إن الغرفة تستثمر هذه الفعاليات لتؤكد على جودة وضمان وآمان الغذاء المصرى المقدم بالمنشآت والمحلات والمطاعم الخاضعة للإشراف والمراقبة من قبل وزارة السياحة والآثار، وأن هذه المطاعم تطبق كافة الإشتراطات والمعايير الدولية الخاصة بسلامة وأمان وصحة الغذاء.

 

وأشار رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى أن الغرفة بصدد إقامة مسابقة فى فنون الطهى بين طلبة الكليات والمعاهد السياحية التى أبرمت إتفاقيات تعاون معها  للمشاركة فيها تحت رعاية الغرفة وبالتعاون مع أكبر الشركات والعلامات التجارية الغذائية لنشر الوعى بين الطلبة بمعايير وضوابط وإشتراطات العذاء الآمن.

 

وأوضح أنه سيتم من خلال المسابقة منح جوائز للفرق المتميزة من قبل لجنة تحكيم تضم عناصر ذات خبرة فى مجالى فنون الطهى ، وسلامة الغذاء ، لإعداد جيل من الطهاه قادر عن الحفاظ على ثقافة وهوية  وفنون المطبخ المصرى وريادته، وذلك على هامش  الأحداث المرتقب إقامتها خلال الفترة المقبلة.

 

وأكد عادل المصرى، على أهمية إقامة مثل هذه الأحداث والمناسبات  التى تكون ضمن فعالياتها معارض متخصصة يتم من خلالها تقديم أحدت المعدات والأدوات ما توصلت إليه التكنولوجيا والتطور فى صناعة الفندقة والضيافة والمطابخ، فضلاً عن تميزها بتقديمها المنتجات والحلول المتكاملة لصناعة الضيافة الخاصة بالكافيهات والمطاعم.

 

وأضاف أن هذه المناسبات تمثل فرصة كبيرة لكل المتعاملين بقطاع السياحة  للوقوف على أحدث التقنيات فى القطاع وتحقيق منافسة حقيقية بين الشركات فى تقديم خدمات ذات جودة سياحية عالية ومتميزة.

 

وأختتم عادل المصرى ، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، تصريحه قائلاً: “إن هذه المعارض والفعاليات تُعد فرصة حقيقية للمنشآت السياحية للتواصل مع الشركات والهيئات العارضة لعقد الصفقات والاتفاقيات لتوريد ما تحتاجه من معدات وأجهزة، وكذلك التعرف على الجديد فى مجالات جودة وسلامة وأمان الغذاء عبر استخدام هذه المعدات والبرامج المخصصة لها”.

 

يذكر أن معرض HACE-Hotel Expo 2021 أقيم  خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2021 بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، وإفتتحته غادة شلبى ، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة.

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