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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. انطلاق عرض حدوتة "مريم" من مسلسل زي القمر

حدوتة مريم من مسلسل
حدوتة "مريم" من مسلسل زي القمر

ينطلق اليوم السبت، عرض حلقات حدوتة "مريم" من مسلسل " زى القمر " على قناة cbc، الساعة الساعة 8 مساء، والإعادة الساعة 2.30 صباحاً والساعة 12 ظهراً، حيث انتهى صناع العمل من تصوير كافة مشاهد الحدوتة خلال الأيام الماضية، وطرحت القناة البرومو الترويجي قبل العرض.

 

حدوتة "مريم" تقوم ببطولتها الطفلة ريم عبد القادر التى تجسد شخصية "مريم" والتى تنشأ فى ملجأ أيتام، حيث تناقش الحدوتة الحياة داخل ملاجىء الايتام ومعاناة الأطفال فيها، وتتطرق إلى قضية التبنى وأنه من الممكن أن تتبنى أسرة لطفل أو طفلة رغم امتلاكهم أبناء وهو ما يحدث حدوتة مريم وذلك فى اطار درامى اجتماعى.


"مريم" هى الحدوتة الحادية عشر من مسلسل "زى القمر" فى موسمه الثانى والذى تقف على إنتاجه المنتجة مها سليم، ويشارك فى بطولة الحدوتة رشا مهدى، عفاف شعيب، اسلام حافظ، هاجر الشرنوبى، حسام فارس، وعدد من الأطفال وضيفة الشرف سارة الشامى، وتأليف أحمد أنور وأحمد عبد الجواد وإخراج معتز حسام.

 

مسلسل زى القمر

وحقق مسلسل "زى القمر " نجاحاً كبيرا على مدار الأسابيع الماضية وذلك من خلال طرح العديد من القضايا الاجتماعية الهامة على الساحة، وتم عرض 10 حواديت حتى الآن هم  "غالية" بطولة درة، و"واحد فى المية" بطولة صابرين، و"أنا قبلت" بطولة أيتن عامر، و"عقبال عوضك" بطولة مى كساب، و"اللى خلف مامتش" بطولة سوسن بدر.

 

كما عرضت أيضا حواديت "مش مبسوطة" بطولة داليا مصطفى وبشرى وأحمد سعيد عبد الغنى وأحمد وفيق، و"فوتو شوب" بطولة ملك قورة ومحمد مهران، "ان كبر ابنك" بطولة وفاء عامر، و "حتة من القمر" بطولة لقاء الخميسى، و"أم العيال" بطولة رانيا فريد شوقى وأحمد وفيق.

 

يذكر أن المنتجة مها سليم تعمل حالياً على التحضير لمسلسل جديد بطولة مى كساب من 15 حلقة، وهو فكرة نصر الدين ناجى، وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى للعرض فى شهر رمضان المقبل، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيله خلال الأيام المقبلة.

القمر مسلسل زي القمر مسلسل زي القمر مريم حدوتة حدوتة مريم

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