عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد 50 عاما غراما .. قصة مثيرة لـ زواج الأمير تشارلز من الدوقة كاميلا

زفاف الأمير تشارلز
زفاف الأمير تشارلز من الدوقة كاميلا

علاقة غرامية امتدت لما يقرب من 50 عاما، علاقة الأمير تشارلز والدوقة كاميلا، إحدى القصص المثيرة للجدل في العائلة الملكية البريطانية، وما زاد الأمر غموضا وإثارة هي زوجة الأمير تشارلز السابقة، الأميرة ديانا، التي كانت محل إعجاب من الآلاف من الجماهير حول العالم.

بداية قصة حب جمعت تشارلز وكاميلا

الامير تشارلز والدوقة كاميرا 

مباراة بولو أقيمت في قلعة وندسور، عام 1970م، التقى خلالها الأمير تشالرز بـ الدوقة كاميلا، التي كانت قد بلغت عامها الـ 26، وكان هذا لقاءهما الأول، لتنشأ بينهما علاقة صداقة قوية، تطورت فيما بعد لقصة حب.

شوهدت كاميلا كثيرًا تتردد على شقة الأمير تشارلز في قصر باكينغهام، لكن أضطر الأمير للانتقال لتأدية الخدمة الملكية خارج البلاد، ولم يتمكن من لقاء محبوبته بعد ذلك.

كاميلا تتزوج من ضابط في سلاح الفرسان

الدوقة كاميلا مع زوجها الأول الضباط اندرو باركر

رحل عنها محبوبها الأمير تشارلز، فتزوجت كاميلا من ضابط الجيش أندرو باركر باولز، فورًا، عام 1973م، وأنجبت منه طفلين، لكن على الرغم من زواجها استمرت العلاقة بين الحبيبين قائمة.

زواج تشارلز من الأميرة ديانا

زفاف أسطوري للأمير تشارلز والأميرة ديانا

التقى الأمير تشارلز، زوجته السابقة الأميرة ديانا، التي كانت تبلغ من العمر 16 عاما فقط، لكن أشيع أنه كان على علاقة مع شقيقتها الكبرى، قبل ارتباطه بها، وأُقيم للزوجين تشارلز وديانا زفاف أسطوري، أطلق عليه زفاف القرن.

اعتراف بالخيانة

الأمير تشارلز والدوقة ديانا

على الرغم من زواج الاثنين من آخرين، إلا أن العلاقة الغرامية بين الأمير تشارلز وحبيبته السابقة كاميلا، عادت مرة أخرى، عام 1986م، وعلمت الأميرة ديانا بالأمر، ما ساهم في انهيار زواجها، كما علم الضابط أندرو باركر، زوج كاميلا، لكنه لم يبد أي رد فعل حيال الأمر.

أُشيع الأمر، وتم تسليط الضوء على الدوقة كاميلا، بعد اعترافات الأمير تشارلز بخيانته للأميرة ديانا، وإقامة علاقة مع حبيبته كاميلا، ما أثار ضجة كبيرة لدى الرأي العام البريطاني، بعد ما تم نشر تسجيل صوتي لمكالمة غرامية بين الأمير وكاميلا يصرح خلاله بمشاعره نحوها.

انفصال الزوجين

الدوقة كاميلا والاميرة ديانا

في عام 1995م، انتهى زواج الدوقة كاميلا من  زوجها السابق الضابط أندرو باركر باولز، وبعد فترة وجيزة أعلن أيضُا الأمير تشارلز انفصاله عن الأميرة ديانا رسميًا.

زواج الحبيبين بعد 35 عاما 

الأمير تشارلز والدوقة كاميلا

بعد انتظار دام 35 عاما، أخيرًا تمت خطبة الحبيبين تشارلز وكاميلا، في 10 فبراير 2005، وعقد القران في 9 أبريل من نفس العام، وبعد الزواج منحتها الملكة إليزابيث الثانية لقب دوقة كورنوال.

الأميرة ديانا الدوقة كاميلا كاميلا الأمير تشارلز العائلة الملكية البريطانية علاقة غرامية زفاف القرن زفاف أسطوري

ترشيحاتنا

أفريكسيم بنك: مصر أبرمت اتفاقيات بـ 4.8 مليار دولار بالمعرض الأفريقي للتجارة البينية

تاتوهات ملك عوض ابنة رانيا فريد شوقي تثير الجدل.. فيديوجراف

جامعة الأزهر تكلف 6 من أوائل الكليات في وظيفة معيد وتستبعد اثنين آخرين

فيضانات وانهيارات أرضية.. مصرع 17 شخصا وفقدان أكثر من 100 آخرين في الهند

الداخلية فى أسبوع.. ضبط تهرب ضريبي بـ 4 مليارات جنيه..ومصرع عناصر إجرامية

بعد 50 عاما غراما .. قصة مثيرة لـ زواج الأمير تشارلز من الدوقة كاميلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدا الأحد 21 نوفمبر لسوء الأحوال الجوية

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق بعد قليل.. فيديو

الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

رجعت البيت لقيته مع أمي.. شاب يمزق جسد عامل في أوسيم

خناقة شوارع داخل فرع فودافون.. والشركة: جاري التحقيق في الواقعة.. فيديو

الطقس غدا.. استمرار الأمطار الغزيرة على 15 محافظة بينها القاهرة والصعيد

منع كارثة.. سائق قطار يتوقف قبل الإطاحة بسيارة نقل تعطلت على القضبان

ألقيا جثته في مصرف.. عاطلان يمزقان جسد سائق لسرقة توك توك بالمرج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 50 عاما غراما .. قصة مثيرة لـ زواج الأمير تشارلز من الدوقة كاميلا

20 صورة من حفل مسار إجباري وديسكو مصرعلى مسرح البروج

بعد أشهر طويلة من الصراع مع الفيروس.. كورونا يقتل طبيبًا قويا|صور

براءة اختراع كاذبة.. محتال يخدع مليونيرة ويسرق منها ملايين الجنيهات

فيديو

هغير فكرة الجواز| رجل يتزوج من 9 نساء في يوم واحد.. فيديو

فيديو جراف.. البنطلون تمزق.. حقيقة زواج بيج رامي الثاني

فيديو جراف| تخطت المليار .. تعرف على ثروة محمد صلاح وراتبه الأسبوعي والشهري

فيديو جراف.. وزير التعليم : خبر موتي شائعة.. والوزارة تستعد لمواجهة الطقس السئ

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

اﻟﻤﺰﻳﺪ