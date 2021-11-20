عميدة طب الأزهر سابقا: على الزوجين غض الطرف عن بعض الأخطاء حفاظا على الأسرة

انطلقت اليوم، السبت 20/ 11/ 2021م، أول دورة متخصصة في فقه الأسرة ضمن مبادرة "سكن ومودة" التي أطلقتها وزارة الأوقاف، وذلك بمركز التدريب بمسجد النور بالعباسية، وبمراعاة الإجراءات الاحترازية.

وفي محاضرتها، أكدت الواعظة وفاء عبد السلام، أن المودة والرحمة هما أساس الحياة الزوجية، وأن التعبير عن الحب يكون بأداء الحقوق والواجبات، وأن علينا أن نعلم أولادنا أهمية الحياة الزوجية، مشيرة إلى وفاء الرسول (صلى الله عليه وسلم) لزوجاته ومن ذلك ما كان منه ( صلى الله عليه وسلم ) في حق السيدة خديجة (رضي الله عنها)، فعن عائشة (رضي الله عنها) قالت: "ما غِرتُ على أحدٍ من نساء النبيِّ (صلى الله عليه وسلم) ما غرتُ على خديجةَ، وما رأيتُها، ولكن كان النبيُّ (صلى الله عليه وسلم) يُكثِر ذِكرَها، وربما ذبَح الشاةَ ثم يقطعها أعضاءً، ثم يبعثها في صدائقِ خديجةَ، فربما قلتُ له: كأنه لم يكُن في الدنيا امرأةٌ إلا خديجة! فيقول: "إنَّها كانت، وكانت، وكان لي منها ولد".

وشددت على ضرورة أن يستفيد أفراد الأسرة جميعًا من سيرة الرسول (صلى الله عليه وسلم) في تعامله مع زوجاته وأسرته حتى ننعم جميعًا بحياة أسرية تغمرها المودة والرحمة.

وفي محاضرتها، أكدت الدكتورة مها محمد فريد عقل، العميد السابق لكلية طب الأزهر بنات، أن الأسرة هي اللبنة الأولى للمجتمع، وأن تماسك المجتمع وحمايته من الداخل يقع على عاتق الأسرة، موضحة أن كلمة "السكن" وإن كانت صغيرة إلا أنها تحمل معاني كثيرة وكبيرة، فبها يشعر الإنسان بالراحة والاستقرار النفسي والأسري.

وقالت إن الشرع حث الزوجين على تحمل مسئوليتهما في استقرار الأسرة، وإن تواجد الأب مع أسرته يُشعر الأبناء بالأمان والقدوة الحسنة، داعية كلا الزوجين إلى غض الطرف عن بعض الأخطاء الصغيرة حسبة لله (سبحانه وتعالى) وحفاظا على كيان الأسرة من التفكك.

مبادرة "سكن ومودة"

مبادرة "سكن ومودة"