عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عميدة طب الأزهر سابقا: على الزوجين غض الطرف عن بعض الأخطاء حفاظا على الأسرة

مبادرة سكن ومودة
مبادرة "سكن ومودة"

انطلقت اليوم، السبت 20/ 11/ 2021م، أول دورة متخصصة في فقه الأسرة ضمن مبادرة "سكن ومودة" التي أطلقتها وزارة الأوقاف، وذلك بمركز التدريب بمسجد النور بالعباسية، وبمراعاة الإجراءات الاحترازية.

وفي محاضرتها، أكدت الواعظة وفاء عبد السلام، أن المودة والرحمة هما أساس الحياة الزوجية، وأن التعبير عن الحب يكون بأداء الحقوق والواجبات، وأن علينا أن نعلم أولادنا أهمية الحياة الزوجية، مشيرة إلى وفاء الرسول (صلى الله عليه وسلم) لزوجاته ومن ذلك ما كان منه ( صلى الله عليه وسلم ) في حق السيدة خديجة (رضي الله عنها)، فعن عائشة (رضي الله عنها) قالت: "ما غِرتُ على أحدٍ من نساء النبيِّ (صلى الله عليه وسلم) ما غرتُ على خديجةَ، وما رأيتُها، ولكن كان النبيُّ (صلى الله عليه وسلم) يُكثِر ذِكرَها، وربما ذبَح الشاةَ ثم يقطعها أعضاءً، ثم يبعثها في صدائقِ خديجةَ، فربما قلتُ له: كأنه لم يكُن في الدنيا امرأةٌ إلا خديجة! فيقول: "إنَّها كانت، وكانت، وكان لي منها ولد". 

وشددت على ضرورة أن يستفيد أفراد الأسرة جميعًا من سيرة الرسول (صلى الله عليه وسلم) في تعامله مع زوجاته وأسرته حتى ننعم جميعًا بحياة أسرية تغمرها المودة والرحمة. 

وفي محاضرتها، أكدت الدكتورة مها محمد فريد عقل، العميد السابق لكلية طب الأزهر بنات، أن الأسرة هي اللبنة الأولى للمجتمع، وأن تماسك المجتمع وحمايته من الداخل يقع على عاتق الأسرة، موضحة أن كلمة "السكن" وإن كانت صغيرة إلا أنها تحمل معاني كثيرة وكبيرة، فبها يشعر الإنسان بالراحة والاستقرار النفسي والأسري.

وقالت إن الشرع حث الزوجين على تحمل مسئوليتهما  في استقرار الأسرة، وإن تواجد الأب مع أسرته يُشعر الأبناء بالأمان والقدوة الحسنة، داعية كلا الزوجين إلى غض الطرف عن بعض الأخطاء الصغيرة حسبة لله (سبحانه وتعالى) وحفاظا على كيان الأسرة من التفكك.

مبادرة
مبادرة "سكن ومودة"
مبادرة
مبادرة "سكن ومودة"
مبادرة
مبادرة "سكن ومودة"
وزارة الأوقاف سكن ومودة فقه الأسرة الواعظة الحياة الزوجية كيان الأسرة استقرار الأسرة

ترشيحاتنا

مبروك عطية: الزواج يكون واجبا على القادر ماديا ويضعف أمام النساء

موعد سقوط الأمطار على القاهرة والجيزة.. ومتى تنتهي موجة الطقس السيئ؟

حاول اغتصابها فكتم أنفاسها.. ضبط قاتل طالبة الإعدادي في المنوفية

رئيسة المجلس القومى للمرأة: مدارس التعليم الفنى فيها طالبات "زى الورد"

محافظ الإسكندرية في رسالة طمأنة: الأوضاع تسير بشكل جيد رغم الأمطار الغزيرة

مصرع 4 عناصر شديدة الخطورة.. الأمن العام بداهم البؤر الإجرامية بالمحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستقتل 33 مليون شخص.. العالم ينتظر جائحة أفظع من كورونا

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق بعد قليل.. فيديو

الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدا الأحد 21 نوفمبر لسوء الأحوال الجوية

وفاة المخرج المسرحي مسعد الطنباري

رجعت البيت لقيته مع أمي.. شاب يمزق جسد عامل في أوسيم

خناقة شوارع داخل فرع فودافون.. والشركة: جاري التحقيق في الواقعة.. فيديو

الطقس غدا.. استمرار الأمطار الغزيرة على 15 محافظة بينها القاهرة والصعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 ذئاب بشرية تناوبوا اغتصابها أمام خطيبها.. القصة الكاملة لنهش حسناء المعادي| نوستالجيا

بعد 50 عاما غراما .. قصة مثيرة لـ زواج الأمير تشارلز من الدوقة كاميلا

20 صورة من حفل مسار إجباري وديسكو مصرعلى مسرح البروج

بعد أشهر طويلة من الصراع مع الفيروس.. كورونا يقتل طبيبًا قويا|صور

فيديو

هغير فكرة الجواز| رجل يتزوج من 9 نساء في يوم واحد.. فيديو

فيديو جراف.. البنطلون تمزق.. حقيقة زواج بيج رامي الثاني

فيديو جراف| تخطت المليار .. تعرف على ثروة محمد صلاح وراتبه الأسبوعي والشهري

فيديو جراف.. وزير التعليم : خبر موتي شائعة.. والوزارة تستعد لمواجهة الطقس السئ

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

اﻟﻤﺰﻳﺪ