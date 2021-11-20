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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع 4 عناصر شديدة الخطورة.. الأمن العام بداهم البؤر الإجرامية بالمحافظات

حملات امنية
حملات امنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى .

ونجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية خلال الأسبوع الماضى في إستهداف عدد من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها (50) متهما، بحوزتهم (21 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 39 قطعة سلاح أبيض) و ضبط (23) قضية إتجار بالمواد المخدرة و تنفيذ (3218) حكم قضائى متنوع و ضبط (310) قضية متنوعة.

وأسفرت الجهود عن مصرع (4) عناصر إجرامية شديدة الخطورة وضبط (400) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (الجيزة – أسيوط – الغربية – الدقهلية - الإسكندرية – الشرقية – المنيا – القليوبية – السويس – كفرالشيخ - سوهاج – البحر الأحمر – بورسعيد – الأقصر – جنوب سيناء – المنوفية – دمياط – الفيوم – البحيرة – مطروح – الإسماعيلية – بنى سويف – الوادى الجديد – أسوان) ، وبحوزتهم (208 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سلاح – سرقة - مخدرات – قتل).

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط (558) قطعة سلاح نارى أبرزها (41 بندقية آلية – 87 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 16 مسدس – 414 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 45 خزينة – 1075 قطعة سلاح أبيض) و ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها ( 2 بندقية آلية – 6 بنادق مششخنة – 23 فرد محلى – أدوات وأجزاء التصنيع).

ومجال فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط (6) تشكيل عصابى ، ضموا (24) متهم ، إرتكبوا (31) حادث سرقة متنوعة وضبط (26) قضية أحداث و كشف غموض (69) حادث متنوع ، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (97) متهماً و إعادة (3) سيارات مُبلغ بسرقتها.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (376420) حكم قضائى بإجمالى (30021) متهم ، وذلك على النحو التالى: (1367) حكم جناية و (133778) حكم حبس و(190382) حكم غرامة و (50893) مخالفة.

الداخلية أجهزة وزارة الداخلية قطاع الأمن المركزى الامن العام بحيرة المنزلة السحر والجمال

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